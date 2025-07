Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, a interdit par arrêté deux manifestations en soutien aux droits du peuple palestinien prévues jeudi 12 octobre à Paris, a indiqué mardi soir la préfecture de police de Paris (PPP).

Cette mesure a été prise “compte tenu des risques de troubles à l'ordre public”, a justifié la préfecture de police, citée par Le Figaro.

À l’initiative du +collectif national pour une paix juste et durable en Palestine+ et de l'association +France Palestine solidarité+, les deux manifestations devaient se tenir jeudi 12 octobre place de La République à 18h00.

Les deux organisations qui soutiennent la cause palestinienne appellent à la fin du blocus total à Gaza, décrété par le gouvernement de Benjamin Netanyahu, et à des mesures de protection pour le peuple palestinien.

D’autres manifestations pro-palestiniennes ont déjà été interdites dans plusieurs villes de France.

Les autorités avaient également interdit un rassemblement en soutien à la Palestine, prévu lundi soir dans la ville française de Lyon, invoquant des “risques de troubles à l'ordre public”.

Le +Groupe Antifa Lyon et environs+ avait annoncé qu’une manifestation devait se dérouler lundi 9 octobre dans la capitale des Gaules “en soutien à la résistance palestinienne”. Le rendez-vous était fixé à 18h30 sur la place Gabriel Péri, dans le quartier de la Guillotière.

L’appel a été relayé par le groupe d’extrême gauche de la +Jeune Garde+, et notamment son porte-parole Raphaël Arnault qui justifiait l’opération du Hamas par “75 ans de colonialisme, de racisme et d’attaques meurtrières de l’État israélien”.

​​​​​​​Malgré l'interdiction de la préfecture du Rhône, une centaine de personnes ont pris part à cette manifestation. Les slogans “Vive la lutte armée de la Palestine”, “Israël assassin”, ont été scandés par les antifas (antifascisme, ndlr), des membres de la communauté maghrébine et des résidents du quartier la Guillotière, qui brandissaient des drapeaux et portaient des écharpes aux couleurs de la Palestine, a rapporté le site d’actualité Lyon Mag.

Le gouvernement français craint que l’opération +Déluge d’Al-Aqsa+ lancée par le mouvement Hamas et d'autres factions palestiniennes contre Israël samedi et la riposte israélienne par des raids intensifs sur l’enclave palestinienne de Gaza, ne propage son lot de violence en France.

La France compte à la fois la plus importante communauté musulmane et la plus forte communauté juive d'Europe.