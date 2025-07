La bande de Gaza, l'un des endroits les plus peuplés de la planète, est assiégée depuis samedi par un bombardement quasi permanent qui, selon les autorités sanitaires, a tué plus de 1 000 personnes. Ces bombardements consistent en des représailles à une attaque d’envergure sans précédent du Hamas, le groupe au pouvoir à Gaza, contre Israël, qui aurait fait plus de 1 200 morts selon l'armée israélienne.

L'unique centrale électrique de Gaza, qui fonctionnait par intermittence depuis des jours, s'est arrêtée mercredi pour manque de carburant. Sans électricité, l'eau ne peut être pompée dans les maisons. La nuit, l'obscurité est presque totale, ponctuée par des boules de feu et par la lumière des téléphones utilisés comme lampes de poche.

"J'ai vécu toutes les guerres et les incursions du passé, mais je n'ai jamais été témoin de quelque chose de pire que cette guerre", a déclaré Yamen Hamad, 35 ans, père de quatre enfants, dont la maison a été détruite par les frappes israéliennes sur la ville de Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza.

Dans un hôpital de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, des parents et des amis faisaient la queue devant la morgue surchargée où les corps étaient étendus sur le sol, parce que les glacières étaient pleines ou qu'il n'y avait pas d'électricité.

La seule autre frontière de la bande de Gaza, celle vers l'Égypte, étant bloquée par les autorités égyptiennes, les habitants se disaient piégés. Ils craignaient que le pire ne soit à venir, y compris une éventuelle invasion terrestre, alors qu'Israël cherche à se venger de l'attaque militante palestinienne la plus meurtrière depuis la création de l’Etat d’Israël

Ce raid surprise, lancé samedi, a vu les militants du Hamas faire irruption dans la bande de Gaza et tuer des centaines de personnes, laissant des cadavres éparpillés autour d'un festival de musique et d'une communauté de kibboutz. Des dizaines d'Israéliens et d'autres personnes ont été emmenés à Gaza en tant qu'otages, et certains ont été exhibés dans les rues.

L'attaque du Hamas a été fermement condamnée par les États-Unis et la majorité des chancelleries occidentales. La charte fondatrice datant de 1988 du groupe militant, considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne, le Canada, l'Égypte et le Japon,

appelle à la destruction d'Israël.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s'est engagé à intensifier la campagne militaire dans la bande de Gaza, déclarant mercredi qu'Israël effacerait le Hamas "de la surface de la Terre".

Beit Hanoun, près de la frontière avec Israël, a été l'une des premières localités touchées par les frappes de représailles israéliennes. De nombreuses routes et bâtiments ont été détruits et des milliers de personnes ont été déplacées, selon le Hamas et les habitants de la région.

Pas de répit à Gaza

Ala al-Kafarneh 31 ans, a déclaré avoir fui la ville samedi avec sa femme enceinte, son père, ses frères, ses cousins et ses beaux-parents. Ils se sont rendus en voiture au camp de réfugiés Al-Shati, sur la côte, où ils espéraient être plus en sécurité, mais les attaques aériennes ont commencé à viser cette zone également, si bien qu'ils se sont dirigés vers Sheikh Radwan, un autre district plus à l'est.

Mardi soir, une frappe aérienne a touché le bâtiment où Kafarneh et sa famille s'abritaient, les tuant tous sauf lui, a-t-il ajouté.

« Nous avons échappé au danger et à la mort", a déclaré M. Kafarneh à l'extérieur de l'hôpital Shifa de la ville de Gaza, la tête blessée et un plâtre allant de l'épaule au poignet. Il était assis sur un trottoir, à côté de centaines d'autres personnes vivant à l'extérieur, près de l'hôpital. Certains ont dit qu'ils espéraient que la présence de l'hôpital leur offrirait une certaine protection contre les bombardements.

Plus de 175 000 habitants de Gaza ont fui leur domicile depuis samedi, selon les Nations unies. Certaines organisations humanitaires présentes à Gaza affirment que les conditions sont les pires dont elles se souviennent, même après des conflits répétés et 16 ans de blocus israélien depuis que le Hamas a pris le pouvoir en 2007, à la suite d'une brève guerre civile avec les forces fidèles à la faction du Fatah du président palestinien Mahmoud Abbas.

"Les pertes civiles sont cette fois-ci sans précédent", a déclaré Hisham Muhanna, porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge à Gaza.

Dans un autre hôpital, Mohammad Abu Mughaseeb, docteur à Médecins sans frontières, a déclaré que les fournitures médicales manquaient depuis des années. L'intensification du siège israélien signifie que les stocks, qui s'amenuisent rapidement, seront épuisés dans quelques semaines, a-t-il déclaré.

"Si les choses continuent ainsi pendant quelques jours, le système de santé s'effondrera", a-t-il déclaré après avoir dormi à l'hôpital parce que sa propre maison avait été endommagée par une explosion.

Le manque d'électricité a coupé une grande partie de l'approvisionnement en eau de l'enclave. Des hommes et des garçons se tenaient près de l'une des rares réserves de Khan Younis et chargeaient d'énormes réservoirs sur des pousse-pousse à trois roues, des charrettes tirées à la main et un petit chariot tiré par un cheval.

Le ministère de la santé de Gaza a déclaré que les hôpitaux et les autres installations médicales fonctionnant avec des générateurs à carburant devraient être à court d'électricité dans les prochains jours. Le ministère a déclaré qu'il craignait que les installations de traitement des eaux usées ne s'arrêtent également, ce qui entraînerait une augmentation des déchets et des maladies sur tout le territoire.

“Le bâtiment s’est effondré sur moi”

L'aube dans la bande de Gaza présente le spectacle de nouvelles destructions, avec des pâtés de maisons entiers rasés par les frappes.

Les routes ayant été défoncées par les bombardements, les agents de la protection civile sont souvent dans l'incapacité d'accéder aux sites bombardés et les habitants doivent évacuer eux-mêmes les décombres.

"Ils ont détruit tout le bâtiment. Je dormais ici quand il s'est effondré sur moi", a déclaré un homme qui avait réussi à s'extraire d'un bâtiment effondré dans le district de Zeitoun, à Gaza, et qui n'a pas donné son nom.

Lui et un autre homme fouillaient l'intérieur d'un autre bâtiment, utilisant les lumières de leurs téléphones pour monter une cage d'escalier intérieure et atteindre des appartements effondrés d'où ils ont sorti plusieurs survivants et quelques corps.

Le Hamas, en tant que gouvernement de facto de la bande de Gaza, dirige la police, les hôpitaux, les services d'ambulance et le service des urgences civiles.

Les écoles des Nations unies sont devenues les principaux lieux d'hébergement pour les habitants de Gaza qui ont fui leurs maisons. Les familles s'entassent dans les salles de classe, certaines dormant sur des matelas, d'autres sur des couvertures.

Dans une école de la ville de Gaza, le bruit des explosions effrayait les enfants, les empêchant, ainsi que leurs parents, de dormir. De nombreuses personnes se sont assises à l'extérieur, craignant d'être ensevelies par les frappes aériennes qui ont pulvérisé les bâtiments en béton.

À Khan Younis, une ambulance se tenait au bout d'une allée, sirène hurlante. Un homme était assis à l'intérieur, berçant sa petite fille, les yeux écarquillés sur des visages couverts de poussière. "Ne soyez pas effrayés, ne soyez pas effrayés", murmurait-il sans cesse.