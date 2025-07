La police française a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser un rassemblement en soutien au peuple palestinien à Paris jeudi, alors que le président Emmanuel Macron a exhorté les Français à rester unis et à s'abstenir de ramener le conflit Israël-Hamas à la maison.

Malgré l'interdiction, plusieurs centaines de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés dans le centre de Paris en groupes distincts que les forces de police ont tenté d'empêcher de fusionner.

Les manifestants ont scandé "Israël assassin" et "Macron complice". M. Macron a déjà condamné l'attaque menée par le groupe palestinien Hamas et a exprimé sa solidarité avec Israël.

"Nous vivons dans un pays de droit civil, un pays où nous avons le droit de prendre position et de manifester. (Il est injuste) d'interdire d'un côté et d'autoriser de l'autre", a déclaré Charlotte Vautier, 29 ans, employée d'une association à but non lucratif, qui a participé au rassemblement.

En début de semaine, le Hamas a appelé le monde musulman à manifester vendredi pour soutenir les Palestiniens.

Deux manifestations pro-palestiniennes à Paris avaient déjà été interdites jeudi par crainte de débordements à la demande du ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin qui a appelé les préfets à interdire toutes les manifestations pro-palestiniennes dans le pays.

Depuis l'attaque contre Israël menée samedi par le Hamas depuis Gaza, la police française a arrêté plus de 20 personnes pour des dizaines d'actes antisémites, y compris le harcèlement d'enfants juifs par des camarades d'école, a fait savoir le gouvernement mercredi.

La France abrite les plus grandes communautés musulmanes et juives d'Europe. Par le passé, le conflit au Moyen-Orient a souvent attisé les tensions nationales.