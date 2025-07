Des dizaines de personnes ont été tuées et blessées tôt vendredi matin, dans des frappes aériennes israéliennes sur des habitations à Khan Yunis, dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré le ministère palestinien de l'Intérieur.

Six résidences ont été détruites dans les frappes aériennes, "neuf personnes ont été tuées et plus de 60 autres ont été blessées", avant d'être transférées à l'hôpital médical Nasser.

L'agence de presse palestinienne "Wafa" a quant à elle rapporté qu'au moins 21 personnes ont été tuées et 79 autres blessées, principalement des enfants et des femmes, dans les frappes aériennes israéliennes.

Le conflit à Gaza, soumis aux bombardements et au blocus israéliens depuis le 7 octobre, a commencé avec l'opération "Déluge d'Al-Aqsa" du Hamas, une attaque surprise sur plusieurs fronts comprenant un barrage de tirs de roquettes et des infiltrations en Israël par voie terrestre, maritime et aérienne. Le Hamas a déclaré que cette incursion était une riposte à la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa et à la violence croissante des colons israéliens.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épées de fer" contre des cibles du Hamas dans la bande de Gaza.

Gaza connaît une grave crise humanitaire : il n'y a plus d'électricité, d'eau, de nourriture, de carburant et les fournitures médicales viennent à manquer.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à un "cessez-le-feu humanitaire immédiat" afin d'alléger les "souffrances humaines épiques".

Au moins 3 478 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza, tandis que le chiffre s'élève à plus de 1 400 personnes en Israël.