Le ministère de l'Intérieur du gouvernement du Hamas a affirmé jeudi que de nombreux déplacés s'abritant dans l'enceinte d'une église à Gaza avaient été tués et d'autres blessés dans un raid israélien.

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que le raid a fait "un grand nombre de martyrs et de blessés" dans l'enceinte de l'église orthodoxe de Saint-Porphyre, alors que des témoins ont affirmé que la frappe semble avoir visé une cible proche du lieu de culte dans lequel de nombreux habitants de Gaza s'abritent au moment où la guerre fait rage entre Israël et le mouvement palestinien.

L'armée israélienne a reconnu vendredi avoir mené la veille une frappe aérienne dans le secteur.

"Plus tôt aujourd'hui (jeudi : ndlr) des avions de combat des Forces de Défense d'Israël (IDF) ont attaqué le centre de commandement et de contrôle d'un terroriste du Hamas impliqué dans des tirs de roquettes et de mortiers vers Israël", a indiqué un porte-parole de l'armée.

Selon les témoins, le raid a endommagé une façade de l'église et fait s'écrouler un local la jouxtant. D'après eux, de nombreux blessés ont été évacués vers l'hôpital.

Le Patriarcat orthodoxe de Jérusalem a condamné "avec la plus grande fermeté la frappe aérienne israélienne qui a touché l'enceinte de son église dans la ville de Gaza", selon un communiqué publié sur son site officiel.

"Le Patriarcat souligne que cibler les églises et leurs institutions, ainsi que les abris qu'ils fournissent pour protéger les citoyens innocents, en particulier les enfants et les femmes qui ont perdu leurs maisons en raison des frappes aériennes israéliennes sur les zones résidentielles au cours des treize derniers jours, constitue un crime de guerre qui ne peut être ignoré", a -t-il ajouté.

Saint-Porphyre, la plus ancienne église encore active dans le territoire palestinien, à l'ombre d'un minaret, se trouve dans le quartier historique du Vieux Gaza, où reposent selon la tradition les reliques de cet ermite et évêque de Gaza du Ve siècle.

Elle est située non loin de l'hôpital baptiste al-Ahli où une frappe a fait 471 morts mardi soir, selon le ministère palestinien de la santé à Gaza.

Le nombre de chrétiens dans la bande de Gaza, pour la plupart des orthodoxes, est en baisse régulière.

Selon des responsables chrétiens locaux, ils ne seraient plus qu'un millier, dans cette ville de 2,3 millions d'habitants.

Les écoles et les hôpitaux qui étaient considérés par les habitants de Gaza, comme des lieux sûrs, susceptibles d’échapper aux bombardements, ne sont plus épargnés par des raids de l’armée israélienne.