Un tireur a ouvert le feu mercredi soir dans une salle de bowling et un bar-restaurant dans la ville de Lewinston dans le nord-est des Etats-Unis, mercredi 25 octobre, faisant au moins 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés.

Les tirs ont éclaté dans au moins deux lieux différents, une salle de bowling et un bar-restaurant, selon la police locale. Le FBI de Boston, la police fédérale, a précisé qu’elle collaborera à l'enquête. Une autre tuerie a eu lieu dans la même soirée dans un centre logistique d'un supermarché Walmart, selon plusieurs médias américains.

La police de Lewiston a déclaré chercher à localiser le tireur présumé, identifié comme Robert Card, 40 ans dont les motivations demeurent encore inconnues. Des photos montrant un homme, vêtu d'un haut marron et d'un pantalon bleu foncé, armé d'un fusil de type semi-automatique qu'il avait épaulé, avaient été diffusées plus tôt par la police du comté d'Androscoggin.

La population a reçu pour instruction de rester confinée face au danger que représente l'homme "armé et dangereux" et toujours en fuite, selon la police.

Le président américain Joe Biden a été immédiatement informé et s'est éclipsé d'un dîner d'Etat en l'honneur du Premier ministre australien pour téléphoner à des élus et responsables dont la gouverneure Janet Mills, offrant tout le soutien fédéral nécessaire, selon la Maison Blanche.

Les Etats-Unis paient un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur leur territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès.

Hors suicides, plus de 15.000 personnes sont mortes dans des violences par armes à feu depuis le début de l'année dans le pays, et l'attaque de mercredi est la plus meurtrière enregistrée sur la période, selon l'association Gun Violence Archive (GVA).

Malgré la mobilisation de plus d'un million de manifestants, le Congrès des Etats-Unis n'a pas adopté de loi restreignant le port d’armes, nombre d'élus étant sous l'influence de la puissante National Rifle Association (NRA), le premier lobby américain des armes.