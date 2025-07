Le ministre palestinien des Travaux publics et du Logement, M. Muhammad Ziara, a déclaré jeudi qu'Israël avait détruit environ 200 000 logements lors de ses raids dévastateurs sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre.

Depuis 20 jours, l'armée israélienne lance des bombardements massifs et continus sur Gaza, au cours desquelles 6 546 Palestiniens ont été tués, dont 2 704 enfants, 1 584 femmes et 295 personnes âgées, en plus de 17 439 personnes blessées, et plus de 1 600 sont toujours portées disparues sous les décombres, selon les autorités de Gaza.

M. Ziara a ajouté dans un communiqué que l'armée israélienne a détruit environ 200 000 logements, totalement ou partiellement, représentant plus de 25% des zones peuplées de la bande de Gaza.

"La criminalité de l'occupant israélien dans l'agression actuelle est sans précédent, car il a éliminé des familles entières du registre d'état civil, anéanti des quartiers, des zones et des complexes résidentiels habités et détruit des installations, notamment des hôpitaux, des lieux de culte, des boulangeries, des stations de remplissage d'eau, des marchés, des écoles et des établissements d'enseignement et de services. Tous les aspects de la vie sont détruits, y compris la santé, le logement, l’eau, l’assainissement, les infrastructures, l’économie, l’agriculture, l’éducation, les services, les institutions humanitaires, l'électricité et Le carburant", a-t-il expliqué.

Il a souligné que "les produits de première nécessité ne sont plus disponibles et que la vie des gens est menacée soit par les bombardements, soit par le manque de soins de santé, d'eau ou de nourriture".

M. Ziara a ajouté que "la persistance de la situation telle qu'elle est à Gaza constitue une menace majeure pour la vie de milliers de civils."

Le bureau médiatique du gouvernement à Gaza a affirmé mardi que l'armée israélienne avait bombardé la bande de Gaza avec plus de 12 000 tonnes d'explosifs depuis le 7 octobre, indiquant que l'effet de ces explosifs était égal à la puissance de la bombe atomique larguée par les États-Unis sur la ville japonaise d'Hiroshima en août 1945.

En réponse aux massacres israéliens contre des civils, le Hamas et les factions palestiniennes ont attaqué les colonies entourant la bande de Gaza, tuant plus de 1400 Israéliens.