"Les organisations qui ont déclaré cette manifestation, sont des organisations qui, par les propos qu’elles ont pu tenir, pouvaient laisser à penser qu’elles étaient en soutien au Hamas", a indiqué jeudi matin le Préfet de police de Paris, Laurent Nuñez à l’antenne de France Info.

Il a précisé à cet effet que sa décision ne relève pas d’une "question de maintien de l’ordre" et que "le critère est plutôt immatériel".

"Le trouble à l’ordre public peut être immatériel. Le seul fait qu’on puisse tenir des propos négationnistes, antisémites ou de soutien au terrorisme, c’est pour nous un problème, c’est ce qui justifie ces interdictions", a-t-il fait valoir.

À Nice aussi, la manifestation de soutien au peuple Palestinien va être interdite par la Préfecture des Alpes-Maritimes, comme l’étaient déjà celles organisées samedi 14 octobre et dimanche 22 octobre.

Le collectif Urgence Palestine, réunissant plusieurs associations, syndicats et organisations politiques, a appelé à "une grande manifestation de soutien au peuple palestinien", samedi à 14H30 (locales, 12h30 GMT) en plein de coeur de Paris, au Châtelet, selon leur site.

Le 18 octobre, le Conseil d'Etat avait rappelé au gouvernement que les manifestations pro-palestiniennes ne pouvaient être interdites systématiquement et qu'il revenait aux seuls préfets d'apprécier s'il y avait localement un risque de troubles à l'ordre public.

"On maintient notre appel, on prépare les recours juridiques et on continuera notre engagement", a de son côté réagi auprès de l'AFP un responsable du collectif Urgence Palestine.

La semaine dernière, un rassemblement pro-palestinien a pu se tenir place de la République à Paris, réunissant 15.000 personnes selon la préfecture de police. Les forces de l'ordre ont procédé à 10 interpellations en marge de cette manifestation.