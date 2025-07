France

Sur son compte X (ex-Twitter), le Ministère français des Affaires étrangères a félicité la Turquie : “Bonne fête nationale au peuple turc à l’occasion du centenaire de la République de Turquie !”

Etats-Unis

Dans sa déclaration publiée sur le site web du Département d'État, le Secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré : "Alors que vous célébrez le 100e anniversaire de la fondation de la République de Turquie, au nom du peuple américain, je tiens à féliciter chaleureusement le peuple turc. Au cours de ces 100 dernières années, nous avons constaté que la Turquie a joué un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale, et que notre amitié s'est approfondie."

Angleterre

Le roi Charles III a adressé ses chaleureuses félicitations samedi au président turc Recep Tayyip Erdogan pour le 100e anniversaire de la fondation de la République turque.

"Je me souviens avec affection de ma visite en 2015 et de la gentillesse avec laquelle le peuple turc m’a accueilli. J'admire profondément la résilience dont a fait preuve le peuple turc dans ses efforts de reconstruction en cours, suite aux séismes dévastateurs de février de cette année", a-t-il déclaré.

"Je suis impatient de poursuivre l'amitié chaleureuse et le partenariat de plus en plus étroit entre nos deux pays. Je suis convaincu que cette relation positive continuera de se renforcer", a-t-il ajouté.

"Alors que vous et les Turcs du monde entier célébriez le centenaire de la Turquie, mon épouse se joint à moi pour vous envoyer nos vœux les plus chaleureux", a-t-il conclu.

Azerbaïdjan

Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, a déclaré dans un discours que son pays honore "la chère mémoire du Grand Leader (Mustafa Kemal) Atatürk, de ses compagnons d'armes et de nos héros martyrs avec un profond respect".

M. Aliyev a poursuivi en ces termes : "En ce jour historique, je partage la joie du peuple fraternel de Turquie et je vous souhaite une santé robuste, du bonheur et du succès dans vos responsabilités étatiques, ainsi qu'à la République de Turquie une prospérité éternelle, du bien-être et du développement."

Russie

Le président russe, Vladimir Poutine, a salué les relations et la coopération entre Ankara et Moscou, affirmant : "Je suis convaincu que nous continuerons à développer de manière constante nos liens bilatéraux au bénéfice de nos peuples amis, dans l'intérêt de bâtir un ordre mondial plus juste et démocratique. Je vous souhaite sincèrement une bonne santé et du succès, et à tous vos concitoyens - bonheur et prospérité."

Ouzbékistan et Biélorussie

Le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, a également souhaité au président turc et à sa famille une bonne santé et de la prospérité, tout en exprimant ses vœux pour "la paix, le développement durable et la prospérité du peuple turc."

Le président biélorusse, Alexander Loukachenko, a également félicité Erdogan, affirmant que Minsk considère Ankara comme "un partenaire fiable et prometteur".

Kazakhstan

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a eu dimanche un entretien téléphonique avec son homologue kazakh Kassym-Jomart Tokayev.

Tokayev a félicité Erdogan à l'occasion de la célébration du centenaire de la proclamation de la République de Turquie.

Les deux présidents ont également discuté des derniers développements du conflit israélo-palestinien, des efforts de la Turquie visant à acheminer l'aide humanitaire à Gaza ainsi que des violations des droits de l'homme commises par Israël.

Mexique

L'ambassadeur du Mexique en Turquie, Jose Luis Martinez y Hernandez, a célébré le centenaire de la République de Turquie samedi.

"Nous admirons beaucoup ce que la Turquie a accompli au cours de ses premiers 100 ans", a-t-il déclaré à l'Agence Anadolu.

Soulignant les liens historiques profonds entre la Turquie et le Mexique, Hernandez a évoqué leurs origines historiques, remontant aux interactions avec l'Empire ottoman au XIXe siècle.

Pakistan

Le Premier ministre par intérim du Pakistan, Anwaar-ul-Haq Kakar a déclaré dans son message qu’ au nom du gouvernement et du peuple du Pakistan, il adresse ses plus chaleureuses félicitations au peuple fraternel de Turquie, à l'occasion du centenaire de la République turque.

"Comme la République turque a été proclamée pour la première fois par la Grande Assemblée nationale turque, à Ankara, le 29 octobre 1923, cette occasion solennelle a également marqué l'apogée de la lutte héroïque du peuple turc pour la liberté, dirigée par le charismatique Mustafa Kemal Atatürk", a déclaré Kakar, avant de poursuivre : “l’indépendance continue d'inspirer les amoureux de la liberté du monde entier".

"Alors que la République turque marque son centenaire, nous, au Pakistan, nous nous réjouissons avec nos frères et sœurs turcs de leurs innombrables réalisations", a conclu le premier ministre.

Qatar

L'émir du Qatar, cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, a transmis ses félicitations au président Recep Tayyip Erdogan dimanche, a rapporté l'agence de presse du Qatar.

Iran

Dans un message de félicitations, le président de l'Iran, Ibrahim Reisi, a exprimé ses vœux à l’occasion du 100e anniversaire de la République à Erdogan et au peuple turc, tout en exprimant le souhait que les relations entre les deux pays continuent de se développer et de se renforcer au cours de cette nouvelle période.

"Il est de ma conviction que la coopération et la compréhension mutuelles entre la République islamique d'Iran et la République de Turquie apporteront des bénéfices et des acquis précieux aux deux nations, et contribueront également à instaurer la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et dans le monde", a-t-il déclaré.

OTAN

Ce dimanche, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a diffusé un message sur les réseaux sociaux pour féliciter la Turquie, à l'occasion du centenaire de la proclamation de la République.

"Retweetez pour célébrer avec nous notre allié, la Turquie. Aujourd'hui marque le 100e anniversaire de la fondation de la République de Turquie", peut-on lire sur X, accompagné d'une photo de soldats turcs tenant des drapeaux de leur pays.

En plus du compte principal de l'OTAN, plusieurs commandements et unités de l'organisation, tels que le Centre de Guerre Interarmées, le Collège de Défense, le Commandement Terrestre Allié basé à Izmir (ouest de la Turquie), le Commandement Allié Transformation et le Commandement de la Force Interarmées Alliée, ont également adressé leurs félicitations à la Turquie à l'occasion de son centenaire.

Pays baltes

En signe de camaraderie internationale, les pays baltes, à savoir la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, se sont unis pour célébrer le 100e anniversaire de la République de Turquie.

Les ministères des Affaires étrangères des États baltes ont publié dimanche des messages de félicitations pour marquer cette étape significative de l'histoire du pays.

Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a exprimé ses félicitations à la Turquie sur X, adressant ses vœux les plus chaleureux à tout le peuple turc. "Continuons de renforcer notre coopération bilatérale et notre partenariat au sein de l'OTAN", a-t-il déclaré.

Krisjanis Karins, le ministre letton des Affaires étrangères, a exprimé son enthousiasme pour l'amélioration et le renforcement des relations bilatérales qui unissent la Lettonie et la Turquie en tant qu'alliés.

Le ministère estonien des Affaires étrangères a quant à lui transmis ses félicitations en anglais et en turc sur son compte X officiel. "À l'occasion de son 100e anniversaire d'indépendance, nous célébrons sincèrement la Journée de la République de Turquie !", a-t-il déclaré.