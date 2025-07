L'hôpital de l'amitié turco-palestinienne pour les patients atteints de cancer à Gaza a été gravement endommagé par les frappes aériennes israéliennes, a annoncé tôt lundi le ministère de la Santé à Gaza.

"Les patients atteints de cancer et le personnel médical sont pris de panique en raison des bombardements israéliens intensifs sur l’hôpital et les graves dommages causés par l'occupation israélienne qui a pris pour cible ses environs de manière répétée", a déclaré le Dr Subhi Skaik, directeur général de l'hôpital, sur Facebook.

"L'occupation n'a pas seulement accru la souffrance et la douleur des patients atteints de cancer et les a privés de médicaments et de voyages pour se faire soigner à l'étranger, mais elle met maintenant leur vie en danger en prenant pour cible les environs de l'hôpital", a-t-il ajouté.

Le gouvernement turc a financé la construction de l'hôpital de 2011 à 2017. Il s'agit du plus grand hôpital de Palestine, avec une superficie de 34 800 mètres carrés répartis sur six étages et une capacité de 180 lits.

Le ministère de la Santé à Gaza a signalé 57 attaques contre des installations médicales depuis le début de la guerre, le 7 octobre.