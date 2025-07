Un article de The Intercept révèle que des documents gouvernementaux font état de la construction d'une base secrète américaine près de Gaza, au fin fond du désert du Néguev.

Cette base, connue sous le nom de code "Site 512", est une installation radar destinée à surveiller le ciel pour détecter les attaques de missiles contre Israël. Le Pentagone a récemment signé un contrat de plusieurs millions de dollars pour étendre cette base, a indiqué The Intercept.

L'armée américaine poursuit discrètement la construction du site 512, une base classée perchée au sommet du mont Har Qeren dans le Néguev, afin d'y inclure ce que les documents gouvernementaux décrivent comme une "installation de soutien à la vie", terme militaire désignant des structures ressemblant à des baraquements pour le personnel, selon les révélations du site d’information américain.

Malgré les assurances du président Joe Biden et de la Maison Blanche selon lesquelles il n'est pas prévu d'envoyer des troupes américaines en Israël dans le cadre du conflit à Gaza, les contrats gouvernementaux et les documents budgétaires prouvent qu'une présence militaire américaine secrète existe déjà en Israël.

L'installation de 35,8 millions de dollars pour les troupes américaines, qui n'a pas été annoncée publiquement ni signalée précédemment, a été mentionnée de manière indirecte dans une annonce de contrat faite le 2 août par le Pentagone. Le ministère de la Défense a tenté de garder secrète la nature réelle du site, le qualifiant de "projet classifié au niveau mondial", mais les documents budgétaires examinés par The Intercept révèlent qu'il s'agit du Site 512.

La présence d'une base militaire américaine en Israël est un sujet rarement abordé, bien que le pays ait inauguré une telle installation en 2017, qualifiée d'"historique" par le général de brigade de l'armée de l'air israélienne Tzvika Haimovitch. Cependant, un jour après l'inauguration, l'armée américaine a nié qu'il s'agissait d'une base américaine, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un "lieu de vie" pour les membres des services américains travaillant sur une base israélienne.

Selon un expert des bases militaires américaines à l'étranger, cette absence de reconnaissance de la base pourrait découler de l'histoire des relations entre les États-Unis et Israël. "Mon hypothèse est que le secret est un vestige de l'époque où les administrations présidentielles américaines essayaient de faire semblant de ne pas prendre le parti d'Israël dans les conflits israélo-palestinien et israélo-arabe", a déclaré David Vine, professeur d'anthropologie à l'American University, à The Intercept. "L'annonce de l'ouverture de bases militaires américaines en Israël ces dernières années reflète probablement l'abandon de cette prétention et le désir de proclamer plus publiquement le soutien à Israël.