Pour justifier les bombardements meurtriers perpétrés par l'armée israélienne et préparer le terrain pour de nouvelles actions violentes contre des civils de la bande de Gaza, Netanyahu a recours à des idées religieuses. Au cours de son discours, il a invoqué la "prophétie d'Isaïe" et a exprimé l'idée que le conflit en cours opposait d'un côté, "un peuple de la Lumière", faisant référence à Israël, et de l'autre, "un peuple des Ténèbres", représentant apparemment les Palestiniens.

Un discours ultra-religieux pour préparer des attaques sanglantes

“Il n’y aura plus de voleurs dans vos frontières et vos portes seront glorieuses”. Le premier ministre fait référence, en déformant quelque peu les mots, au verset 18 du chapitre 60 du livre d’Isaïe qui est en soi un livre prophétique à part entière. “On n'entendra plus parler de violence en ton pays, de ravages ni de ruine en ton territoire, et tu appelleras tes murs ’Salut’, et tes portes ’Gloire’”, peut-on lire dans la Bible hébraïque.

La prophétie d'Isaïe c’est quoi ?

Le livre d'Isaïe est un texte central de l'Ancien Testament, qui traite des thèmes telles que la déportation du peuple juif à Babylone et son retour, la reconstruction du Temple de Jérusalem ainsi que la fin des temps. Il est composé de 66 chapitres et est en grande partie attribué au prophète Isaïe. Isaïe était un prophète hébreu qui a vécu au 8ème siècle avant Jésus-Christ à Jérusalem. Son livre, le livre d'Isaïe, est l'un des livres prophétiques les plus longs et les plus importants de la Bible.

Les prophéties d'Isaïe couvrent divers sujets, notamment des avertissements et des jugements divins contre le peuple d'Israël en raison de son infidélité à Dieu, des promesses de rédemption et de restauration pour Israël, des prophéties messianiques qui annoncent la venue d'un Messie, et des enseignements sur la justice, la foi et la relation entre Dieu et l'humanité.

Le discours messianique du Premier ministre israélien est inquiétant quant à la tournure “extrémiste” des propos portés par le gouvernement israélien et à la transformation des attaques en guerre de religion.

Le conflit à Gaza, soumise aux bombardements et à un blocus total de la part d’Israël depuis le 7 octobre, a éclaté suite à l’opération "Déluge d'Al-Aqsa" lancée par Hamas. Le mouvement palestinien a déclaré que cette incursion était une riposte à la prise d'assaut de la mosquée d'Al-Aqsa et à la violence croissante des colons israéliens.

L'armée israélienne a ensuite lancé l'opération "Épées de fer" dans la bande de Gaza, qui a fait jusque là 8 525 Palestiniens, dont 3 542 enfants. Le bilan des morts du côté israélien s'élève quant à lui à plus de 1500 personnes.

L’aide humanitaire acheminée commence à entrer dans la bande de Gaza depuis l'Égypte, mais les agences de l’Onu estiment qu’elle demeure insuffisante.

La bande de Gaza connaît une grave crise humanitaire : il n'y a plus d'électricité, l'eau, la nourriture, le carburant et les fournitures médicales viennent à manquer.