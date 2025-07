"Mon élection en tant que président de l'ABU est importante pour l'objectif de la Turquie de devenir un pays leader dans tous les domaines", a déclaré M. Sobaci lors de la 60e assemblée générale de l'ABU, ajoutant que la présidence de celle-ci est d'autant plus gratifiante qu'elle coïncide avec le 100e anniversaire de la République.

La 60e assemblée générale de l'ABU, la plus grande union de radiodiffusion au monde avec environ 3,5 milliards de téléspectateurs et 246 membres de 65 pays, a été accueillie par le système de radiodiffusion sud-coréen et s'est tenue à Séoul du 31 octobre au 1er novembre 2023.

"Avec des chaînes comme TRT World et TRT Arabi, ainsi que nos plateformes d'information numériques internationales, nous nous sommes transformés en une institution de radiodiffusion qui parle au monde entier", a déclaré Mehmet Zahid Sobaci.

Le nouveau président de l'ABU a également souligné l'importance des chaînes gérées par le radiodiffuseur public turc, la TRT.

M. Sobaci a souligné que tout en remplissant cette mission, TRT n’a jamais négligé ses responsabilités et s’est efforcé de présenter les développements, les conflits et les problèmes dans le monde “d'un point de vue plus équitable".

"Nous nous sommes efforcés d'être la voix de la conscience mondiale, la voix de ceux qui sont souvent ignorés. À la lumière du récent massacre en Palestine, nous nous sommes efforcés de mettre cela en pratique", a précisé M. Sobaci.

M. Sobaci a également souligné la nécessité pour la Turquie de poursuivre son ascension et renforcer sa position en tant que “nation leader” affirmant que “le siècle de la Turquie” englobe divers domaines, notamment la politique intérieure, la politique étrangère, l'énergie, l'environnement, l'économie, l'industrie, l'éducation et la technologie.

"Cette période représente les objectifs ambitieux de la Turquie et sa détermination à les atteindre. Par conséquent, nous pouvons considérer la présidence de l'ABU comme une étape et une contribution à la réalisation des objectifs que la Turquie s'est fixés dans l'arène médiatique internationale", a conclu le directeur général de TRT.

Pendant le mandat de M. Sobaci en tant que président de l'ABU, la TRT accueillera la 61e assemblée générale de l'ABU à Istanbul, qui devrait avoir lieu en octobre 2024.