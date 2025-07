Des centaines de manifestants se sont rassemblés mercredi devant les bureaux du gouvernement britannique à 10 Downing Street, exhortant la vice-présidente américaine en visite, Kamala Harris, à demander un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Mme Harris était à Londres pour assister à un sommet sur la sécurité de l'IA organisé par le gouvernement britannique.

Les manifestants ont scandé des slogans pro-palestiniens et exhorté Mme Harris à agir en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza, où plus de 9000 personnes ont été tuées par les bombardements israéliens intensifs et les incursions terrestres.

L'armée israélienne a intensifié ses attaques aériennes et terrestres sur la bande de Gaza, laquelle subit des bombardements incessants depuis le 7 octobre.

Outre le grand nombre de victimes et de personnes déplacées, les biens de première nécessité viennent à manquer pour les 2,3 millions d'habitants de Gaza en raison du siège israélien.