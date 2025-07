Un courrier de menaces signé “Les amis Charles Martel” a été reçu par la mosquée de Nanterre.

La lettre de menace a été révélée sur les réseaux sociaux par la députée Europe Ecologie Les Verts (EELV) des Hauts-de-Seine, Sabrina Sebaihi.

“La Mosquée de Nanterre a reçu une lettre de menace visant les Musulmans. C’est ignoble. L’islamophobie gagne du terrain, ces dernières semaines particulièrement et dans le plus grand silence des responsables politiques. @GDarmanin, condamnez-vous et que comptez-vous faire?” s’est indignée sur son compte X, la députée Sabrina Sebaihi.

“Nous brûlerons au hasard vos écoles coraniques, vos mosquées, vos commerces, vos quartiers, vos cités, et nous vous pourchasserons hors de France jusqu’au dernier !” menace notamment la lettre.

Radia Ayad, responsable de l’association STOP Musulmanophobie, a annoncé vouloir porter l’affaire en justice.

Les actes et discours islamophobes sont en recrudescence en France depuis l’attaque transfrontalière du Hamas le 7 octobre.

Plus de 10 500 personnes ont été tuées dans le conflit, dont au moins 9 061 Palestiniens.