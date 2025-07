La Chambre des représentants au Congrès américain a voté tard mardi pour censurer la représentante démocrate du Michigan, Rashida Tlaib, critiquée la semaine dernière après avoir défendu le slogan controversé "de la rivière à la mer", que certains considèrent comme un appel à la destruction d'Israël.

Mme Tlaib a toujours affirmé qu'il s'agissait d'un "appel à la liberté, aux droits humains et à la coexistence pacifique, et non à la mort, à la destruction ou à la haine".

Dans un discours prononcé avant le vote, la démocrate a déclaré qu'il ne fallait pas confondre la critique d'Israël avec l'antisémitisme. "L'idée que la critique du gouvernement israélien est antisémite crée un précédent très important et est utilisée pour faire taire les voix qui s'expriment en faveur des droits de l'homme", a-t-elle martelé.

Au total 234 représentants ont voté en faveur de la censure de Mme Tlaib contre 188. Quatre républicains ont voté contre la motion, tandis que 22 démocrates ont voté pour.

Mme Tlaib est désormais la 26e personne à être censurée par la Chambre, et la deuxième cette année. En juin, les républicains ont voté la censure du démocrate Adam Schiff (Californie) pour des commentaires qu'il avait faits il y a plusieurs années au sujet des enquêtes sur les liens entre le président de l'époque, Donald Trump, et la Russie.

Lorsque la Chambre était sous le contrôle des démocrates, le représentant républicain Paul Gosar (Arizona) a été censuré en 2021 pour avoir tweeté une vidéo animée de la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez (New York) frappant avec une épée. Et le représentant démocrate Charlie Rangel de New York a été censuré en 2010 pour de graves fautes financières et de campagne.