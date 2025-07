Un communiqué du ministère précise qu'un homme de 51 ans a été abattu dans la ville de Beit Fajjar, au sud de Bethléem, et qu'une personne de 30 ans a été tuée dans la ville de Dura, au sud d'Hébron.

Le ministère a, en outre, déclaré que dix Palestiniens ont été tués et quatorze autres blessés par les forces israéliennes dans le camp de réfugiés de Jénine, en Cisjordanie.

Des témoins ont déclaré que les forces israéliennes avaient organisé des raids dans les camps de réfugiés de Jénine et d'al-Amari.

Le Croissant-Rouge palestinien a fait savoir qu'un infirmier avait été blessé lorsque les forces israéliennes ont visé une ambulance à Jénine.

Selon les chiffres palestiniens, au moins 175 Palestiniens ont été tués et plus de 2 300 autres ont été arrêtés par l'armée israélienne en Cisjordanie. Israël a lancé des attaques aériennes et terrestres incessantes sur la Bande de Gaza depuis l’opération transfrontalière menée par le Hamas il y a un mois.

Au moins 10 569 Palestiniens, dont 4 324 enfants et 2 823 femmes, ont été tués depuis le 7 octobre. Le bilan israélien s'élève quant à lui à près de 1 600 morts.