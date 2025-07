L'appel à "un rassemblement civique contre l’antisémitisme" dimanche 12 novembre à Paris a suscité de vives réactions des principaux acteurs sur l'échiquier politique français.

L'initiative, annoncée par la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et le président du Sénat Gérard Larcher, et à laquelle la Première ministre, Élisabeth Borne, prendra part, s'est heurtée au rejet d'une panoplie d'intellectuels et d'élus de gauche dont ceux de La France Insoumise (LFI).

Les motivations de cette action selon les initiateurs de cette marche émanent de " la recrudescence des actes antisémites en France – plus de 1 000 en un mois."

Si l'action a trouvé des échos positifs chez la droite et l'extrême droite en France, des réticences voire des rejets ont été évoqués de gauche.

Intransigeance de La France Insoumise (LFI)

« Lutter contre l’antisémitisme et contre toutes les formes de racisme est impraticable aux côtés d’un parti qui trouve ses origines dans l’histoire de la collaboration avec le nazisme », a affirmé LFI dans un communiqué, faisant référence au Rassemblement National (RN), et évoquant « une ambiguïté des objectifs de cette manifestation qui permet les soutiens les plus insupportables ».

Dans un post sur la plateforme X, le député LFI David Guiraud, a rejeté catégoriquement de défiler aux côtés "d'un parti fondé par des nazis".

Guiraud a affirmé qu'il ne défilera pas notamment aux côtés de Meyer Habib, apparenté au groupe Les Républicains (LR), (ndlr Habib est un député franco-israélien, fervent défenseur du gouvernement Netanyahu).

"Je refuse de marcher avec des haineux qui accablent les français musulmans avec les pires mots. Je refuse de marcher avec les soutiens inconditionnels du nettoyage ethnique à Gaza. Je refuse de participer à une marche qui instrumentalise la lutte contre l’antisémitisme pour normaliser le nettoyage ethnique des Palestiniens. Je refuse de marcher derrière un appel qui parle d’Israël mais qui n’a pas un seul mot pour les Palestiniens. Je refuse l’invisibilisation du racisme contre nos compatriotes musulmans qui grimpe lui aussi et ce deux poids deux mesures insupportable. Je refuse absolument cela et j’assume. Nous travaillons à une marche contre l’antisémitisme et le racisme, pour la paix, sans ces responsables politiques cyniques qui ne sont pas la solution à l’antisémitisme, mais qui font partie du problème car ils l’instrumentalisent. Je ne suis pas naïf. Vous verrez bien dimanche la tournure que prendra cette manifestation", a-t-il écrit.

Une position à laquelle se joint également, le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, qui signale qu'il marcherait "peut-être à un autre endroit, mais pas avec eux".

"Je pense que le RN, au regard de son histoire, n'a pas sa place dans un tel rassemblement", a-t-il lâché, mercredi, dans un passage télévisé sur France 2, en réaction à la participation annoncée du Rassemblement national à la manifestation.

"Les députés du RN, aujourd'hui, sont ceux qui ne veulent pas de trêve humanitaire, qui défendent même le fait que s'il y a des enfants palestiniens qui meurent, ce sont des dommages collatéraux. C'est une horreur sans nom", a insisté l'ancien candidat communiste à la présidentielle.

Le PS, les écologistes et les macronistes oui...mais !

Si le parti socialiste (PS) a confirmé sa participation à la marche de dimanche dans un langage "politiquement correct" se contenant de qualifier la présence du RN à cette action comme « illégitime », les écolos ont appelé Le RN et Reconquête d'Eric Zemmour "à faire preuve de décence, et de ne pas y aller, jugeant la présence de tels politiques de faute historique".

Pour leur part, les marconistes seront présents dimanche pour "la grande marche contre l'antisémitisme", émettant "des réserves" quant à la présence du RN.

Dans un post, sur la plateforme X, le député européen - Président de la délégation Renaissance et ancien conseiller politique d'Emmanuel Macron à l'Elysée a exprimé publiquement les réserves de son parti.

"Jamais je ne défilerai derrière la même banderole que le Rassemblement national. J'appelle solennellement les organisateurs ainsi que les partis politiques qui y participeront à ne pas être les complices de la banalisation d'un parti fondé par des antisémites. En tant que Secrétaire général de Renaissance, je m'y refuse", a-t-il noté.

Le Pen et Zemmour répondront présents

Certaines figures de proue de l'extrême droite française, à l'instar de Marine Le Pen, Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen et Eric Zemmour ont solennellement confirmé leur participation à la marche.

"La marche de dimanche se doit d'être un moment d'unité et de sursaut moral du pays. Ceux qui, notamment au sein du gouvernement, nourrissent la division, conditionnent leur participation à des considérations politiciennes, ou entretiennent avec délectation l'esprit de polémique, ne s'honorent pas. Soyons, collectivement, à la hauteur. Pour la mémoire des 40 Français tués en Israël. Pour les otages, toujours détenus et dont nous voulons obtenir la libération. Pour faire bloc face à l'antisémitisme décomplexé qui se déchaîne", a écrit Bardella, président du RN, sur X, jeudi, en réponse à ses détracteurs et sans le moindre mot pour les milliers des victimes palestiniennes tuées par l'armée israélienne.

Marine Le Pen a, sans surprise, confirmé sa participation aux côtés de son camarade du parti.

"Je participerai bien sûr à cette marche contre l'antisémitisme ce dimanche. Cela fait longtemps que nos compatriotes de confession juive sont confrontés à une idéologie que je combats depuis toujours : l'idéologie islamiste", a-t-elle lancé dans son passage, mercredi sur RTL.

Par ailleurs, elle n'a pas raté l'occasion de tirer à boulets rouges sur ses adversaires de LFI, accusant Jean-Luc Mélenchon et son parti de "complaisance, voire de complicité, avec les pans les plus durs de l'islamisme", concluant que "certains élus, en France, soutiennent les terroristes islamistes et n'ont pas un mot pour les otages", selon ses propres dires.