Dans un post publié sur la plateforme X, le ministre israélien a créé la polémique en déclarant que “l'immigration volontaire des habitants de Gaza et leur acceptation par les pays du monde est une bonne solution humanitaire qui mettra fin aux souffrances des Juifs et des Arabes”.

Il a aussi exprimé son soutien aux initiatives visant à faciliter l'évacuation volontaire des résidents de Gaza vers divers pays.

Le ministre israélien a affirmé que la plupart des habitants de Gaza sont les quatrième et cinquième générations des réfugiés de 1948, qui sont "otages de la pauvreté et de la surpopulation à Gaza, symbolisant le désir de détruire l'État d'Israël et de renvoyer les réfugiés dans des villes telles que Jaffa et Haïfa, et que "c'est la raison de la haine intense avec laquelle les habitants de Gaza ont grandi et qui leur a été inculquée à l’encontre de l'État d'Israël et des juifs".

Smotrich a également avancé l'argument selon lequel la bande de Gaza, en raison de sa petite taille et de l'absence de ressources naturelles indépendantes, ne pourrait pas “survivre économiquement et politiquement de manière autonome sur le long terme”.

Dans cette perspective, il a plaidé en faveur d'un “soutien financier généreux” de la part de la communauté internationale, y compris de la part d'Israël, pour faciliter l'acceptation des réfugiés par des nations du monde.

"L'État d'Israël fera preuve d’intransigeance avec une entité indépendante à Gaza, qui, comme nous l'avons déjà dit, est intrinsèquement fondée sur la haine d'Israël et le désir de le détruire", a conclu le ministre israélien.