Il s'agit d'une démarche inédite dans l'histoire récente de la diplomatie française dans la région du monde arabe. Dans une déclaration commune, plusieurs ambassadeurs de France au Moyen-Orient ont exprimé leur regret et leur inquiétude de la position pro-israélienne du président. Selon le Figaro, c’est environ une dizaine d'ambassadeurs de France au Moyen-Orient et dans certains pays du Maghreb qui ont rédigé et signé collectivement une note, exprimant leur préoccupation face à l'orientation pro-israélienne adoptée par Emmanuel Macron dans le conflit israélo-palestinien.

Cette déclaration commune a été adressée au Quai d'Orsay, avec des copies destinées à l'Élysée, selon un diplomate ayant eu accès au document. Ce diplomate a souligné que la déclaration n’est pas une critique virulente, mais un point de vue des ambassadeurs qui indique que la position initiale en faveur d'Israël durant la crise est mal comprise au Moyen-Orient et rompt avec la tradition française d'équilibre entre Israéliens et Palestiniens. En effet, depuis la mise en place de la Ve République, la position de la France à l’égard du conflit israélo-palestinien a considérablement évolué.

Les diplomates craignent qu’une telle prise de position n’ait des répercussions profondes sur l'image et la sécurité de la France mettant en avant une perte de crédibilité et d'influence du pays.

Les auteurs de la note regrettent que dans beaucoup de pays du Moyen-Orient et du Maghreb, les critiques les plus sévères soient adressées à la France aux côtés des Etats-Unis et du Royaume-Uni, comme l’ont montré des manifestations devant leurs ambassades. "Nous sommes parfois accusés de complicité de génocide", confie un jeune diplomate en poste au Moyen-Orient.

La crise de confiance entre la France et le Moyen-Orient est "grave" et risque d’être "durable", avertissent les diplomates. "La défiance vis-à-vis de nous est profonde et risque d’être persistante. Nos interlocuteurs trouvent que l’on se trahit nous-mêmes, ils estiment que notre discours, basé sur l’humanisme, est en contradiction avec notre nouvelle approche. Pour eux, la France, avec sa voix alternative, n’existe plus."

Selon Mediapart, pour l’ancien ambassadeur Yves Aubin de la Messuzière, spécialiste du monde arabe, Macron, décide même de tout, tout seul, et adopte sur une posture "jupitérienne".

