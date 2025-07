"La Knesset discutera lundi des préparatifs de la première lecture de la loi sur la peine de mort pour les prisonniers palestiniens", selon le journal Maariv qui cite Itamar Ben Gvir.

Ben Gvir a souligné que le parti Otzma Yehudit, ou Pouvoir juif, qu'il dirige, "est celui qui a soumis le projet de loi sur l'exécution des prisonniers palestiniens", ajoutant que le projet "devrait recevoir le soutien de tous les membres de la Knesset".

En mars dernier, la Knesset a approuvé, en lecture préliminaire, un projet de loi autorisant le retour de la peine de mort pour les prisonniers palestiniens reconnus coupables d'avoir tué des Israéliens. Le projet de loi doit faire l'objet de trois lectures à la Knesset pour entrer en vigueur.

Israël a aboli la peine de mort en 1954. Depuis lors, il applique des peines d'emprisonnement de longue durée pouvant atteindre des centaines d'années. La loi sur la peine de mort a été proposée à plusieurs reprises en Israël ces dernières années, mais la Knesset a refusé de légiférer.

Israël détient plus de 7 000 Palestiniens dans ses prisons, y compris des femmes et des enfants, selon des sources palestiniennes.

L'armée israélienne a déclaré que le Hamas détenait 239 Israéliens - militaires et civils - dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, après une attaque du groupe de résistance palestinien.

Depuis, Israël a fait plus de 12 000 victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, rasé des milliers de structures civiles et a mis en place un blocus total entraînant une pénurie de produits, notamment de nourriture, de carburant et de médicaments.

Le Hamas a proposé un accord global d'échange de prisonniers, en vertu duquel le Hamas libérerait tous les otages en échange de la libération de tous les prisonniers palestiniens.

Israël a déclaré qu'il libérerait les otages en intensifiant l'opération militaire dans la bande de Gaza.

Lire aussi : Gaza: Israël étend ses opérations, l'OMS veut évacuer l'hôpital al-Shifa devenu "zone de mort"