Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du mouvement palestinien Hamas, ont annoncé dimanche soir avoir détruit 29 engins militaires dans plusieurs zones de la Bande de Gaza, et tué un grand nombre de soldats israéliens qui s'abritaient dans un bâtiment dans le sud-est de la ville de Gaza.

Les Brigades ont déclaré, dans un communiqué partagé sur Telegram, que leurs combattants ont réussi ''depuis la matinée de dimanche à tuer et blesser une force sioniste retranchée à l'intérieur d'un bâtiment à Juhr Al-Dik (dans l'est de la ville de Gaza) après l'avoir ciblée avec deux roquettes anti-blindage TBG et en utilisant des mitrailleuses''.

Selon Al Qassam, ''29 engins militaires appartenant aux sionistes ont été complètement ou partiellement détruits dans toutes les zones de l'incursion dans la Bande de Gaza".

Dans un autre communiqué, dimanche soir, les Brigades ont annoncé avoir bombardé des rassemblements de véhicules israéliens dans l'axe sud de Gaza avec une salve de missiles.

Les Brigades ont, également, assuré avoir bombardé la base militaire de "Tselem" (dans le désert du Néguev) avec une salve de missiles.

L'armée israélienne a, pour sa part, annoncé, dimanche, que six nouveaux soldats ont été tués lors des combats en cours dans la Bande de Gaza.

Samedi soir, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a annoncé que le nombre de soldats tués depuis le 7 octobre s'élève à 378 soldats.

Pour le 44e jour consécutif,​ l’armée israélienne mène une guerre dévastatrice dans la Bande de Gaza. Les frappes de l’aviation israélienne ont rasé des quartiers entiers, tué plus de 13 000 Palestiniens - dont 5 500 enfants et 3 500 femmes - et blessé plus de 30 000 autres.