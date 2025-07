"On sait depuis de nombreuses années qu’il existe des abris construits par des entrepreneurs israéliens sous l’hôpital Al-Shifa et utilisés comme quartier général du Hamas, et l’intersection de plusieurs tunnels fait partie de ce système", a déclaré Barak, en réponse aux questions de la journaliste, Christiane Amanpour, qui l'interrogeait sur les allégations d'Israël selon lesquelles il existerait un quartier général du mouvement Hamas sous l'hôpital Al-Shifa à Gaza.

"Êtes-vous en train de dire que cet endroit a été construit par des ingénieurs israéliens ? Vous êtes-vous mal exprimé ?", a lancé Amanpour.

Barak a alors répondu que "les Israéliens ont contribué à la construction de ces abris il y a probablement 40 ou 50 ans afin de fournir plus d'espace pour les opérations hospitalières dans la zone limitée du campus", selon ses dires.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait annoncé lundi que ses équipes n'avaient vu que des civils à l'hôpital Al-Shifa, dans la bande de Gaza, et "rien ne prouve qu'il ait été utilisé comme quartier général militaire par le mouvement Hamas".

Mercredi dernier, à l'aube, l'armée israélienne a pris d'assaut le complexe d'Al-Shifa après l'avoir assiégé pendant des jours, alors qu'il abritait des civils qui ont été déplacés de leurs maisons à la suite des bombardements israéliens en cours dans la bande.

Samedi, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé avoir mené une mission à l'hôpital Al-Shifa, devenu la cible des raids israéliens, indiquant qu'elle travaillait à l'élaboration de plans pour évacuer l'hôpital.

L’organisation a déclaré dans un communiqué paru dimanche à l'aube que son équipe “a supervisé une mission humanitaire conjointe très dangereuse pour les institutions internationales”, soulignant que l'équipe s’est dirigée vers l’hôpital Al-Shifa à Gaza.

Depuis 46 jours, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre Gaza, faisant plus de 13 300 morts Palestiniens, dont plus de 5 600 enfants et 3 550 femmes, ainsi que plus de 31 000 blessés, dont 75% d'enfants et de femmes.