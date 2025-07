"Elon Musk, je vous félicite d'avoir conclu un accord préliminaire important avec le ministère des Communications sous ma direction [...] Grâce à cet accord important, les unités satellitaires Starlink ne peuvent être exploitées en Israël qu'avec l'approbation du ministère israélien des Communications, y compris dans la bande de Gaza", a écrit Karhi sur X.

Le mois dernier, le milliardaire américain Elon Musk avait déclaré qu'il était prêt à fournir Internet aux organisations humanitaires internationalement reconnues dans la bande de Gaza, suite à la suspension le 27 octobre dernier, pendant près de deux jours, de tous les services Internet dans la bande de Gaza par Israël.

"Le service Internet par satellite de Starlink étendra sa connexion pour inclure les organisations humanitaires internationalement reconnues à Gaza" avait-il écrit sur X.

Le 18 octobre dernier, Israël a entamé des négociations officielles avec la compagnie d'Elon Musk, SpaceX, pour fournir les services Internet par satellite à Tel-Aviv, depuis la filiale Starlink.

Depuis le 7 octobre dernier, l'armée israélienne mène une opération militaire meurtrière contre Gaza, causant des destructions massives des infrastructures, faisant des dizaines de milliers de victimes civiles, pour la plupart des enfants et des femmes, et engendrant une catastrophe humanitaire sans précédent, selon des sources officielles palestiniennes et onusiennes.