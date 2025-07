La proposition de Pékin a été présentée dans un document exposant sa position sur la résolution du conflit israélo-palestinien publié par le ministère chinois des Affaires étrangères, alors que la Chine assume la présidence tournante du Conseil de sécurité en novembre.

Le Conseil, composé de 15 membres, doit intensifier sa médiation diplomatique, relancer la solution à deux États et convoquer une conférence de paix internationale “plus autoritaire et plus efficace“ dès que possible, indique le document.

Ce dernier l exhorte le Conseil à tenir compte de l'appel général de la communauté internationale en faveur d'un “ cessez-le-feu global “ pour mettre fin aux combats.

Depuis le début des hostilités en octobre, Pékin s'est abstenu de condamner le Hamas, mais a plutôt déclaré s'opposer aux actes qui nuisent aux civils et chercher une désescalade et une solution à deux États.

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, qui a présidé mercredi à New York une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur le conflit à Gaza, a appelé à une trêve durable dans ce territoire assiégé. Il t a, en outre, mis en garde contre un conflit qui risque de s’étendre à l'ensemble de la région du Moyen-Orient.

"La paix ne peut pas être limitée et le cessez-le-feu ne peut pas avoir de date d'expiration", a déclaré Wang, cité par l'agence de presse officielle chinoise Xinhua.

"Une fois la fenêtre d'opportunité ouverte, elle ne doit pas être fermée, et une fois l'incendie éteint, il ne peut pas être rallumé", a-t-il énoncé lors d'une rencontre avec la presse.

Wang a également annoncé que la Chine fournirait un nouveau lot de fournitures humanitaires d'urgence à Gaza.

Le président chinois Xi Jinping a également réitéré ce jeudi le soutien de Pékin à la quête d'un État palestinien.

"Le nœud du conflit palestino-israélien réside dans le retard dans la réalisation des droits nationaux légitimes du peuple palestinien à établir un Etat indépendant", a déclaré Xi, cité par Xinhua, dans un message de félicitations à une conférence commémorant la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, une célébration sous l’égide de l'ONU.

"Les leçons amères du cycle du conflit palestino-israélien démontrent pleinement que ce n'est qu'en défendant le concept de sécurité commune que l'on pourra parvenir à une sécurité durable", a soutenu M. Xi.

Il a appelé le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités et à déployer des efforts pour promouvoir la fin des combats, protéger la sécurité des civils et mettre fin à la catastrophe humanitaire.

