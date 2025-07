Les soldats israéliens ont “établi une synagogue” dans un bâtiment palestinien au cours de leur invasion terrestre dans le nord de la bande de Gaza, a rapporté, mercredi, Le Jerusalem Post.

Le journal n'a pas précisé l'emplacement du bâtiment transformé, mais a publié des photos de l'entrée, sur laquelle figure un grand panneau indiquant "Temple d'Abraham". D'autres photos montrent l'intérieur avec des sièges, une table et des livres religieux juifs.

"Les soldats ont transformé l'un des bâtiments en espace de prière. Ils ont ajouté des bancs et une table pour placer leurs livres de prières", précise le quotidien sur la base de e la documentation du bureau de presse du gouvernement.

Pour rappel, la trêve négociée avec la médiation notamment du Qatar intervient après 51 jours de bombardements israéliens ininterrompus sur la bande de Gaza assiégée, qui ont débuté le 7 octobre, jour où le Hamas a mené une attaque sur le territoire israélien.

Alors que du côté israélien, on a fait état d’un bilan de 1. 200 morts, on déplore le décès de plus de 15.000 Palestiniens dans la bande de Gaza, dont une majorité de femmes et d'enfants.