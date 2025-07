La ville de Gaza n’a plus d’archives. elles ont toutes disparu suite au bombardement du siège central des archives centrales, suivi d’un incendie qui a provoqué la perte des milliers de documents historiques datant de plus d’un siècle, rapporte l’agence de presse palestinienne Wafa.

D’après un porte-parole de la municipalité de Gaza cité par Wafa : “l’armée israélienne a délibérément bombardé le bâtiment et détruit les documents dans le but de plonger la ville dans un état de chaos, détruisant tout ce qui symbolise l’histoire et la civilisation de la ville, d’autant plus que les archives contiennent des documents historiques vieux de plus de 100 ans”.

D’après Yahya Al-Sarraj, le chef de la municipalité de Gaza, il s’agit d’une perte inestimable. “ Ces documents… représentent une partie intégrante de notre histoire et de notre culture “ a-t-il regretté, soulignant que : “ Les Archives centrales contiennent des plans de bâtiments anciens ayant une valeur historique et des documents rédigés de la main de personnalités nationales connues”.

Gaza carrefour des civilisations, a connu les influences égyptiennes, romaines, byzantines, ottoman, arabe. La ville symbolise aussi la coexistence entre les religions. Pour le maire de Gaza cette destruction des archives de Gaza participe d'une stratégie adoptée par “ l’occupation de détruire tout ce qui est beau, d’effacer la mémoire palestinienne et d’imposer une politique visant à plonger le peuple dans l’ignorance, rendant les villes palestiniennes inhabitables “