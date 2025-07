“Les attaques israéliennes ayant fait plus de 16.000 morts palestiniens, la plupart étant des femmes et des enfants, ne peuvent en aucun cas être justifiées”, a tonné le président turc lors de l'édition 2023 du sommet sur le climat des Nations unies à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), soulignant que “la Turquie a toujours plaidé en faveur de la paix dans toutes les crises et a travaillé pour des solutions justes et équitables”

Israël a repris ses opérations militaires contre la bande de Gaza tôt vendredi après la fin de la pause humanitaire, ciblant diverses zones dans le nord, le centre et le sud de la bande de Gaza, entraînant des dizaines de morts et de blessés, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Au moins 32 Palestiniens ont été tués et de nombreux autres ont été blessés dans les heures suivant la fin de la pause, a fait savoir le ministère.

Plus de 180 chefs d'État et de gouvernement sont présents à l'édition 2023 du sommet sur le climat des Nations unies, communément appelée COP28, qui devrait se poursuivre jusqu'au 12 décembre.