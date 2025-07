Le Syndicat des journalistes palestiniens (PJS) a dénoncé l'assassinat systématique de journalistes à Gaza.

Nasser Abu Baker, président du PJS, basé à Ramallah, a exprimé sa profonde tristesse suite à la mort du caméraman d'Anadolu, Montaser Al-Sawaf, la semaine dernière à Gaza.

Montaser Al-Sawaf, un caméraman indépendant d'Anadolu en reportage à Gaza, a été tué par des frappes aériennes israéliennes la semaine dernière, après une pause humanitaire d'une semaine entre Israël et le mouvement de résistance palestinien Hamas.

Al-Sawaf, son frère Marwan et d'autres membres de sa famille ont été éliminés tués lors de frappes aériennes israéliennes dans le quartier d'Ed-Durc, dans le sud de la Bande de Gaza.

Grièvement blessé lors du bombardement, Al-Sawaf a dû attendre une ambulance pendant environ 30 minutes. Il a finalement été transporté à l'hôpital Al-Ahli Baptiste à bord d' un véhicule privé, mais aucune équipe médicale n'était présente et il a fini par succomber à ses blessures.

Il a été enterré aux côtés de son frère et d'autres membres de sa famille dans le cimetière al-Batsh de la ville.

Abu Baker a déclaré à Anadolu qu'Al-Sawaf - à l'instar de son père et de son frère - était un journaliste très actif qui couvrait les événements à Gaza.

"Nous sommes consternés de constater que nos journalistes sont systématiquement tués à Gaza", a-t-il déclaré, ajoutant que plus de 75 journalistes avaient été assassinés et 140 autres blessés jusqu'à présent.

"Ce ne sont pas seulement des chiffres. Ce sont des humains, des journalistes, nos amis, nos collègues", a déclaré Abu Baker, précisant que plus de 1 200 journalistes avaient été déplacés et abrités dans des écoles, sans eau ni nourriture.

Il a indiqué que les journalistes étaient désormais contraints de se rendre au poste frontière de Rafah, dans le sud du pays.

"Ils (Israël) essaient de les rassembler là-bas. Nous craignons que l'armée et le gouvernement israéliens n'aient l'intention de supprimer nos journalistes et de les empêcher de couvrir les crimes de guerre et le génocide perpétrés contre notre peuple à Gaza", a expliqué Abu Baker.

Il a également déclaré s’être rendu au Parlement européen pour rencontrer les officiels et faire éclater la vérité au grand jour.

Pour rappel, Israël a repris son offensive militaire contre le territoire palestinien le 1er décembre, après la fin d'une pause humanitaire d'une semaine avec le Hamas.

D’après les autorités sanitaires de Gaza, au moins 16 248 Palestiniens ont été abattus et quelque 43 616 autres, blessés dans les attaques aériennes et terrestres incessantes menées contre l'enclave depuis le 7 octobre.

Selon les chiffres officiels, l'attaque du Hamas aurait fait 1 200 morts du côté israélien.