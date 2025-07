Puma n’habillera plus l’équipe nationale de football d’Israël la saison prochaine. L’équipementier a annoncé la fin de son partenariat avec la sélection israélienne de football.

Toutefois, un porte-parole du fabricant a tenu à préciser que cette décision avait été prise avant le déclenchement de la guerre entre Israël et les Palestiniens, le 7 octobre dernier. “ Alors que deux nouvelles équipes nationales signées seront annoncées plus tard cette année et en 2024, les contrats de certaines fédérations telles que la Serbie et Israël expireront en 2024 “, a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Toutefois, il faut relever l’activisme du mouvement de soutien à la cause palestinienne BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) qui avait appelé par le passé au boycott actif de Puma en raison de son partenariat avec la sélection israélienne.

Le conflit dans la bande de Gaza, où l’armée israélienne pilonne depuis deux mois les populations palestiniennes, a renforcé les appels au boycott pour les entreprises opérant dans la région.