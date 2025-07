Le haut responsable américain a fait part au Premier ministre israélien du soutien de Washington dans la guerre contre le mouvement Hamas, a indiqué John Kirby, coordonnateur des communications stratégiques au Conseil national de sécurité lors d’un point de presse.

Avant ce déplacement, qui se poursuivra vendredi, M. Sullivan avait dit au Wall Street Journal qu'il discuterait d'un calendrier pour mettre fin à la guerre et exhorterait les responsables israéliens à passer à "une phase différente du type d'opérations de haute intensité que l'on voit aujourd'hui".

Mais le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a prévenu jeudi à Tel-Aviv que la guerre à Gaza "durera plus que quelques mois".

"Le Hamas est une organisation terroriste qui s'est construite au cours d'une décennie pour combattre Israël et qui a mis en place des infrastructures souterraines et aériennes qu'il n'est pas facile de détruire. Cela prendra du temps - plus que quelques mois - mais nous vaincrons et nous détruirons" le Hamas, a-t-il déclaré.

M. Sullivan s’est rendu mercredi en Arabie saoudite où il a rencontré le prince héritier Mohamed Bin Salman et discuté de la situation à Gaza.

Les Etats-Unis, alliés d'Israël et contributeur majeur au financement de son armée, ont opposé la semaine dernière leur veto à une résolution des Nations unies appelant à un cessez-le-feu.

Israël mène des bombardements incessants sur la bande de Gaza, qui ont fait près de 18.800 morts selon le ministère de la Santé du Hamas, en grande partie des femmes et des enfants.