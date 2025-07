Selon les informations reçues ce jeudi par les équipes de l'OMS, les salles d'opération ne sont plus fonctionnelles en raison de l'épuisement ou de l'absence totale de spécialistes, d'électricité, de carburant, d'eau, de nourriture et de fournitures médicales, a annoncé jeudi sur X, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“L’hôpital Al-Ahli a été submergé de patients nécessitant des soins d’urgence. Dans la cour, des corps ont été placés en rangs, faute de pouvoir être enterrés en toute sécurité et dans la dignité” a-t-il ajouté.

Ghebreyesus a également informé d’une mission conjointe à haut risque de l'OMS et de l'ONU dans les hôpitaux Al-Ahli et Al-Shifa, visant à fournir des médicaments, du matériel chirurgical et à apporter une assistance aux blessés et aux accouchements.

Il a plaidé en faveur d'un "cessez-le-feu humanitaire", exprimant sa profonde inquiétude face à la “combinaison toxique de maladies, de famine et de manque d'hygiène” à laquelle les habitants de Gaza font actuellement face.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également alerté sur la gravité de la situation, soulignant que les combats intenses, le manque d'électricité, les pénuries de carburant et les interruptions des télécommunications entravent sérieusement les efforts humanitaires de l'ONU à Gaza.

Il a appelé au rétablissement immédiat des conditions permettant des opérations humanitaires à grande échelle.