Connue pour ses rôles dans des films tels que "Mona Lisa Smile" et "Truly, Madly, Deeply", Stevenson a affirmé son soutien à la Palestine et dénoncé la violence perpétrée à l'encontre des civils innocents.

La marche, organisée par des travailleurs de la santé, a été l'occasion pour l'actrice de témoigner de son engagement en faveur de la justice et de la paix.

“Je suis ici pour soutenir la protestation pour plus de 260 travailleurs de la santé tués à Gaza, et maintenant plus de 7 000 enfants et 20 000 civils” a déclaré Stevenson à Anadolu.

La comédienne, forte de ses 67 ans d'expérience de vie et témoin de nombreuses atrocités à travers le monde, a exprimé son désarroi face à l'ampleur du conflit actuel à Gaza. Elle a questionné le silence entourant ces événements et a souligné le caractère dangereux de l'absence de dénonciation.

“Des enfants meurent de faim, de diphtérie et de typhoïde sans médicaments, médecins et hôpitaux où ils devraient pouvoir se rendre. Des médecins ont opéré de jeunes enfants sans anesthésie. Aucun de nous n'a jamais rien vu de tel”, s’est-elle indignée, témoignant des horreurs vécues par la population de Gaza.

Juliet Stevenson a également abordé la question de l'antisémitisme, indiquant que son mari est juif et que personne ne devrait la traiter d'antisémite. Elle a fermement affirmé que demander un cessez-le-feu n'est pas antisémite, mais plutôt un appel à mettre fin au meurtre de milliers de civils innocents.

“Ce n'est pas antisémite de demander aux gens de soutenir un mouvement qui veut la paix pour tous, tout le monde vivant dans cette partie du monde. Je veux voir un cessez-le-feu. Je veux voir toute l'aide médicale et humanitaire apportée à Gaza. Arrêtez de vendre des armes à Israël et pesez de tout votre poids et autorité derrière un cessez-le-feu. Arrêtez ce massacre brutal de civils innocents à Gaza”, a-t-elle conclu, appelant à l'action immédiate pour mettre fin à la tragédie qui se déroule dans la région.