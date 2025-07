Des combats acharnés ont eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi entre les combattants des Brigades Azzedine Al Qassam et l'armée israélienne à Khan Younès, dans la Bande de Gaza.

L’armée israélienne a annoncé la mort de 3 soldats, dont deux officiers, dans les combats dans la bande de Gaza, quelques heures après avoir annoncé la mort de trois autres. Les forces israéliennes avaient également indiqué que 44 soldats avaient été blessés dans les combats de la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures.

Dans le même temps, l’occupation a commis un massacre à Khan Younès et a continué de cibler des camps densément peuplés, laissant des dizaines de morts. Selon le ministère de la Santé à Gaza, plus de 21.110 personnes sont mortes, 55.243 blessées, en plus de milliers de personnes disparues.

En Cisjordanie occupée, l’armée israélienne intensifie ses opérations dans diverses villes, parallèlement à son agression contre la bande de Gaza.

Elle a pris d’assaut les villes de Jénine, Tulkarem, Naplouse et villes et villages proches d’Hébron. Et des affrontements ont éclaté dans plusieurs parties de la Cisjordanie.

Le ministère palestinien de la Santé a annoncé que le bilan des morts en Cisjordanie occupée s'est élevé depuis le 7 octobre à 313 personnes. Il a également fait savoir que 521 Palestiniens ont été tués depuis le début de l’année en Cisjordanie occupée.

Mise en garde onusienne

L'ONU a mis en garde, par le biais du Secrétaire général adjoint des Nations unies aux Affaires humanitaires, Martin Griffiths, contre les risques de propagation des maladies infectieuses à Gaza.

Sur son compte X, Griffiths a tiré la sonnette d’alarme contre la propagation rapide de maladies infectieuses dans les abris de la bande de Gaza, soulignant que les hôpitaux de la bande fonctionnent à peine.

Il a ajouté que des centaines de personnes souffrant de blessures de guerre ne peuvent pas obtenir de soins médicaux.

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a également indiqué que la population locale fait face à un "grave danger" avec "la faim et le désespoir" qui s'aggravent, au point où "des personnes affamées ont bloqué un convoi de l’organisation dans l'espoir de trouver à manger".

Paris réitère son appel pour un cessez-le-feu

Le président français Emmanuel Macron a réitéré mercredi, lors d'un entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahu, sa demande en faveur d'un "cessez-le-feu durable" à Gaza, a indiqué l'Elysée, ajoutant que la France entend mener des actions humanitaires "dans les prochains jours" dans le territoire palestinien.

Lors de cet échange téléphonique avec le Premier ministre israélien, le président français a souligné la "nécessité d'œuvrer à un cessez-le-feu durable, avec l'aide de tous les partenaires régionaux et internationaux" à Gaza, selon le communiqué de l'Elysée. "À ce titre, la France œuvrera dans les prochains jours, en lien avec la Jordanie, pour mener des opérations humanitaires" dans le territoire palestinien.

Emmanuel Macron a fait part à Benjamin Netanyahu de "sa plus vive préoccupation face au très lourd bilan civil et à la situation d'urgence humanitaire absolue à laquelle était confrontée la population civile de Gaza", a ajouté l'Elysée.

Le président français a de nouveau "insisté sur l'importance pour Israël de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de mettre un terme aux violences commises par certains colons contre les civils palestiniens" en Cisjordanie occupée, "ainsi qu'à tout nouveau projet de colonisation" dans ce territoire.

La semaine dernière, la cheffe de la diplomatie française Catherine Colonna avait déclaré que la France allait "prendre des mesures à titre national contre certains colons israéliens extrémistes".

Elle avait également fait part de sa crainte d'une régionalisation du conflit à l'heure d'une recrudescence des tensions à la frontière libano-israélienne et en mer Rouge où les rebelles Houthis menacent le trafic maritime en "soutien" à Gaza.

Lors de leur entretien téléphonique, M. Netanyahu a "remercié" la France pour sa "défense de la liberté de navigation" et "pour sa volonté d'aider à restaurer la sécurité le long de la frontière d'Israël avec le Liban", ont indiqué ses services à Jérusalem.

Moscou dénonce “l’injustice” d’Israël

La Russie a déclaré que le déclenchement du conflit au Moyen-Orient était le résultat des échecs de longue date de la politique étrangère américaine et a appelé à la création d'un État palestinien.

Dans ses commentaires à l'agence de presse TASS, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a appelé à la désescalade du conflit au Moyen-Orient, dénonçant comme “inacceptables” les actes de terreur et les “punitions collectives”.

“Il est vital de briser le cercle vicieux de la violence et d'en finir avec l'injustice dont plusieurs générations de Palestiniens ont souffert”, aurait-il affirmé.

"Ce n'est qu'ainsi que la stabilité pourra être atteinte dans la zone de confrontation au Moyen-Orient dans son ensemble."

Les intrigues des pays occidentaux dont la domination s'effrite sont en grande partie responsables de la tourmente mondiale, a déclaré Lavrov dans une interview publiée ce jeudi.

La guerre israélienne sur Gaza a causé jusqu’à présent plus de 21.000 morts, sur fond de craintes que le conflit se propage dans la région.