Israël a tué 8 800 enfants et 6 300 femmes depuis le début de son invasion militaire de la bande de Gaza sous blocus, le 7 octobre, a déclaré le bureau des médias de Gaza, tout en continuant de pilonner le territoire assiégé par des frappes aériennes et des tirs d'obus.

Le nombre de Palestiniens tués qui ont été transférés dans les hôpitaux de la bande de Gaza depuis le début de la guerre s'élève à 21 110, a-t-on indiqué de même source.

"Au cours des 82 jours de guerre génocidaire, l'armée israélienne a commis 1 779 massacres, faisant 28 110 martyrs et disparus", ajoute le rapport.

Dans le même temps, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que les habitants de Gaza étaient en "grave danger" après plus de 11 semaines de guerre acharnée d’Israël, qui a mis hors service la plupart des hôpitaux du territoire palestinien et causé une "famine aiguë".

Depuis le 7 Octobre, Israël a lourdement bombardé Gaza tuant plus de 21 000 Palestiniens, principalement des enfants et des femmes, blessant plus de 55 000 autres et déplaçant près de deux millions de personnes dans la minuscule enclave côtière.