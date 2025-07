La Knesset a approuvé un projet de loi relevant l’âge d’enrôlement pour le service militaire obligatoire.

Une mesure temporaire qui augmente d’un an l’âge pour servir comme réserviste de l’armée. L’âge passe de 40 à 41 ans pour les soldats et de 45 à 46 ans pour les officiers. Les spécialistes tels que les médecins et les équipages aériens sont tenus de continuer à servir jusqu’à l’âge de 50 ans, au lieu de 49 ans.

Le projet de loi est, d’après le parlement, une mesure provisoire pour éviter une démobilisation massive des réservistes qui atteindront, l’an prochain, l’âge d’enrôlement, au moment où Israël mène une campagne militaire contre les Palestiniens dans la bande Gaza et en Cisjordanie.

Pour faire cette guerre, Israël a mobilisé 300 000 réservistes, alors que le pays compte 9.7 millions d’habitants, soit 4 % de la population totale. En temps normal, l'armée israélienne est constituée de 173 000 hommes et femmes.

