Dans un entretien accordé à Anadolu, Joe Fallisi a révélé avoir été témoin de l'attaque des soldats israéliens contre le navire Mavi Marmara, qui faisait partie d'une flottille internationale arraisonnée par l’armée israélienne en mai 2010 alors qu’il était parti pour briser le blocus israélien de la bande de Gaza transportant de l'aide humanitaire, coûtant la vie à 9 militants turcs.

"J'ai vu de mes propres yeux ce qui s'est passé. Israël a tué des civils là-bas. Même aujourd'hui, j'ai mal au cœur quand j'y pense", a-t-il dit.

Joe Fallisi a fait remarquer que la principale raison pour laquelle les artistes occidentaux ne s'expriment pas sur les attaques israéliennes contre Gaza est la peur de perdre de l'argent, en raison du contrôle exercé par les sionistes sur l'industrie musicale et cinématographique.

“C'est le cas non seulement en Occident, mais dans le monde entier. Je connais très bien les agences musicales et les sionistes contrôlent en quelque sorte toutes les agences du marché", a ajouté l'artiste italien.

Il a indiqué qu'Israël exerce une forte pression culturelle en Occident et ne peut même pas tolérer des déclarations à son encontre, ajoutant que les groupes pro-israéliens contrôlent de nombreux domaines, des galeries d'art importantes aux salles de cinéma en Europe.

"Grâce à la propagande, les gens deviennent de plus en plus pro-israéliens. Il s'agit d'un plan systématique qui fonctionne depuis 1948. Parce que la scène artistique occidentale est entre les mains d'Israël, le massacre de Gaza est passé sous silence", a-t-il poursuivi.

Joe Fallisi a noté que certains artistes soutiennent les sionistes en regardant le massacre de Gaza sur des chaînes de télévision pro-israéliennes, précisant qu'Israël utilise les médias comme une façade pour occuper la Palestine.

Il a souligné que de nombreux pays européens, mais aussi les États-Unis, ont imposé des sanctions à l'encontre des artistes qui réagissent aux événements de Gaza.

"Israël exerce une telle pression sur les artistes pro-palestiniens, les accusant d'antisémitisme, s'ils ne sont pas sanctionnés, que tout le monde doit faire marche arrière pour éviter d'être stigmatisé", a-t-il confié.

"J'ai écrit une chanson pour la Palestine, Verra, que j'ai interprétée à Gaza en 2008, 2009 et 2010. Elle parlait de l'espoir que tout le monde puisse vivre ensemble, le seul obstacle étant la fin du régime sioniste. Ce régime ne s'est pas effondré, au contraire, il est devenu encore plus violent et agit de manière presque inconsidérée. En Europe, les ramifications politico-militaires, culturelles, médiatiques et autres branches de la pieuvre israélienne sont trop nombreuses", a déclaré l'artiste.

L’artiste a également critiqué l’inertie des États arabes, notant qu"au lieu d'aider le peuple palestinien, les pays arabes ignorent l'oppression parce qu'ils entretiennent des relations très amicales avec Israël et les États-Unis. Ils ne veulent pas que leurs pays soient affectés économiquement, car être en désaccord avec Israël signifie être en désaccord avec les États-Unis".

Joe Fallisi a appelé le monde entier à réagir aux attaques de Gaza pour apporter le soutien à la Palestine, et a noté que les gens peuvent exercer la pression que les pays ne peuvent pas faire pour arrêter le massacre par des actions.

"Benyamin Netanyahu est un criminel de guerre. Israël ne peut survivre avec le soutien des seuls dirigeants américains et européens. Il y a une masse de gens qui veulent demander à Israël de rendre compte de ses actions. Le 'suprémacisme juif' prendra fin. Je pense qu'Israël a perdu sa supériorité psychologique après les récentes attaques. Il était très important que la Turquie dise haut et fort qu'elle était contre ce qui se passait. Après ce massacre, nous reconstruirons tout mieux qu'avant et il n'y aura plus de murs", a-t-il conclu.