La migration a été un sujet fort en 2023. Et ces chiffres sont suivis de près au Royaume-Uni où les gouvernements conservateurs successifs ont promis de "reprendre le contrôle des frontières" après le Brexit.

L'immigration s'annonce comme un sujet clef de la campagne pour les élections législatives prévues cette année. Le Premier ministre Rishi Sunak a d'ailleurs promis d'"arrêter les bateaux" des migrants clandestins.

En 2023, 29.437 migrants ont fait la traversée, contre 45.774 en 2022, selon des chiffres du ministère de l'Intérieur publiés lundi. Le bilan de 2023 reste cependant le deuxième plus élevé jamais enregistré, supérieur à celui de 2021 (28.526).

"Alors que les entrées illégales en Europe augmentent, le nombre de personnes venant illégalement au Royaume-Uni diminue. C'est un succès important", s'est félicité dans un communiqué le ministre de l'Intérieur James Cleverly.

24.000 expulsions

En mars, Londres et Paris ont conclu un accord prévoyant une contribution du Royaume-Uni de plus de 500 millions d'euros sur trois ans pour renforcer la surveillance sur les plages françaises et lutter contre les gangs de passeurs.

En 2023, plus de 24.000 clandestins, ont été expulsés selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié lundi. Le gouvernement conservateur britannique, qui a adopté des lois extrêmement restrictives sur l'asile, compte toujours expulser au Rwanda des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni.

Le projet a été bloqué par la Cour suprême, mais Londres a passé un nouvel accord avec Kigali. Le nouveau projet "est la législation la plus sévère jamais présentée au Parlement en matière d'immigration", a affirmé Rishi Sunak en décembre aux députés.

Le gouvernement a par ailleurs annoncé fin 2023 un tour de vis pour réduire l'immigration légale.

L'immigration a atteint un record en 2022, avec 745.000 personnes en plus au Royaume-Uni. Le gouvernement a promis de réduire de 300.000 personnes l'immigration dans les années à venir.

Parmi les annonces figure la fin, sauf exceptions, du regroupement familial pour les étudiants étrangers. Cette mesure, entrée en vigueur lundi, "permettra une baisse rapide de l'immigration avec des dizaines de milliers de personnes en moins", affirme le ministre de l'Intérieur.

Plus d'un demi-million de migrants ont franchi la jungle du Darien en 2023 en route vers les Etats-Unis

Un record de plus de 520.000 migrants, dont quelque 120.000 mineurs, ont traversé en 2023 l'inhospitalière jungle du Darien, entre la Colombie et le Panama, en route vers les Etats-Unis, a annoncé lundi le gouvernement panaméen.

"L'année 2023 s'est achevée avec 520.085 migrants qui ont traversé la jungle du Darien, dont 120.000 mineurs", a indiqué le ministère de la Sécurité publique sur les réseaux sociaux.

Les migrants mettent entre trois et six jours pour traverser cette jungle longue de 265 kilomètres et couvrant 575.000 hectares, où ils sont confrontés à de nombreux dangers et notamment à des bandes criminelles.

En novembre, Médecins Sans Frontières (MSF) avait indiqué avoir traité plus de 400 cas de migrants victimes de viols, dont 97% de femmes, parmi lesquelles quelques fillettes.

Selon les données du ministère de la Sécurité, les Vénézuéliens sont en tête des nationalités les plus représentées, avec 328.667 personnes, suivis par les Equatoriens (57.222), les Haïtiens (46.558) et les Chinois (25.344).

Des Vietnamiens, des Afghans et des personnes originaires de pays africains font également partie de ces migrants de tous âges, dont des bébés de quelques semaines, qui tentent de rejoindre les Etats-Unis dans l'espoir d'une vie meilleure.

En 2022, quelque 248.000 migrants avaient transité par le Darien, selon les données officielles du Panama.

Pour tenter de contenir cette vague migratoire, les autorités panaméennes ont annoncé en septembre une série de mesures, dont l'augmentation des expulsions des personnes entrant dans le pays de manière illégale.

Après avoir franchi cette jungle, les migrants traversent le Panama en direction du Costa Rica, puis continuent vers le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique où ils rejoignent la frontière avec les États-Unis.