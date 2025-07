Le Centre turc de Lutte contre la Désinformation a démenti les allégations de la tante de Mia Shem, ressortissante franco-israélienne, retenue précédemment en otage par le Hamas et libérée lors d'un échange de prisonniers avec Israël.

La tante de Mia Shem avait déclaré à la presse que sa nièce avait été opérée par un vétérinaire, pendant sa période de détention.

Dans un post sur X, le Centre turc de Lutte contre la Désinformation, rattaché à la Direction de la communication, a attiré l’attention sur le fait que le “renommé chirurgien”, spécialiste de la microchirurgie et de la chirurgie de la main, Christophe Oberlin, associé à la prise en charge de Mia Shem, a formellement rejeté ces allégations.

Oberlin, ayant identifié la signature d'un chirurgien de haut niveau impliqué dans le traitement de l’otage, a déclaré que l'idée selon laquelle Mia Shem aurait été opérée par un "vétérinaire" est totalement dépourvue de fondement.

"Bonjour, je suis Mia Shem, j'ai 21 ans. Je suis actuellement à Gaza. Ma main a été gravement blessée, et j'ai subi une opération de trois heures à l'hôpital. Ils prennent soin de moi, et on m'a administré des médicaments. Tout va bien." avait notamment déclaré Mia Shem sur son état de santé, dans une vidéo diffusée par le Hamas après sa libération.

Le Centre de Lutte contre la Désinformation souligne que l'état de Shem a été observé comme stable lors de l'échange de prisonniers à la base aérienne de Hatzerim le 30 novembre 2023.

Christophe Oberlin, outre son expertise médicale, a joué un rôle essentiel dans la formation des médecins à Gaza. Il a détaillé lors d'une émission radio que la fracture de l'os du bras de Shem avait été traitée avec un fixateur externe de haute technologie d'une valeur de 2 500 euros.

Il a souligné que la qualité de l'intervention, y compris l'examen chirurgical du nerf radial, répondait aux normes orthopédiques les plus élevées de l'Hôpital Al-Shifa à Gaza, où il enseigne les techniques chirurgicales depuis deux décennies.