La guerre israélienne sur Gaza impacte “lourdement” le système éducatif dans l’enclave, d’après les autorités palestiniennes.

Depuis le début du conflit, le 7 octobre dernier, 4156 étudiants ont été tués et 7816 blessés dans la bande de Gaza tandis qu'en Cisjordanie,” 37 étudiants ont été martyrisés et 282 d'autres ont été blessés, en plus de 85 personnes arrêtées”.

Les enseignants n’ont pas été épargnés par le pilonnage quotidien de Gaza. D’après le ministère de l’Éducation, “ 221 enseignants et administrateurs ont été martyrisés et 703 ont été blessés dans la bande de Gaza, cinq ont été blessés et plus de 71 arrêtés en Cisjordanie”.

Les infrastructures ont aussi subi les conséquences des bombardements israéliens. “278 écoles publiques et 65 affiliées à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés (UNRWA) ont été bombardées et vandalisées dans la bande de Gaza, 83 d'entre elles, gravement endommagées et sept complètement détruites”.

En Cisjordanie, 38 écoles ont été vandalisées, déplore le ministre de l’Éducation.

