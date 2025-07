Les États-Unis et onze de ses alliés ont mis en garde les Houthis du Yémen, les prévenant qu’ils devront faire face à leur responsabilité s’ils continuent leurs attaques contre des navires en Mer Rouge.

Le communiqué de la Maison-Blanche signé par 12 pays souligne que les attaques en cours sont “illégales, inacceptables et profondément déstabilisantes”.

Le communiqué indique que le groupe a considérablement intensifié ses offensives au cours de la semaine dernière.

Notons qu’environ 12% du commerce maritime mondial passe généralement par la Mer Rouge, mais les compagnies de transport maritime ont été contraintes de modifier leurs itinéraires.

Le réacheminement des navires engendre des retards de livraisons de plusieurs semaines et compromet la circulation des denrées alimentaires, du carburant et de l’aide humanitaire, d’après le communiqué de la Maison-Blanche.

Outre les États-Unis, le Bahreïn, l’Australie, le Canada, l’Allemagne, la Belgique, l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et le Danemark demandent l’arrêt immédiat des attaques et la libération des navires et des équipages détenus.

