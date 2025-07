Plus de deux mois après le début de l'offensive militaire intensive d'Israël à Gaza, un rapport du ministère palestinien de la culture fait état d'une nouvelle statistique tragique : au moins 28 artistes, intellectuels et écrivains palestiniens ont été tués dans l’enclave depuis le 7 octobre.

Ils font partie des plus de 20 000 Palestiniens tués dans le territoire côtier assiégé qui subit des bombardements israéliens aveugles et incessants depuis l’attaque transfrontalière menée par le mouvement Hamas contre Israël.

Le rapport décrit avec éloquence l'impact profond de l'assaut israélien en cours sur le tissu culturel de Gaza, dans un récit poignant qui met en exergue la gravité de la situation.

"La guerre contre la culture a toujours été au cœur de la guerre menée par les agresseurs contre notre peuple, car la véritable guerre est une guerre contre le récit. Elle vise à voler la terre et ses riches trésors de connaissances, d'histoire et de civilisation, ainsi que les histoires qu'elle renferme", écrit le Dr Atef Abu Saif dans l'introduction du rapport.

Il souligne que l'essence de cette guerre est ancrée dans une tentative d'effacer ceux qui persistent à contribuer à ce riche patrimoine culturel.

Afin d'honorer leur héritage et de garantir que leurs efforts et leurs œuvres demeurent intactes, nous présentons une liste réduite des personnalités littéraires et artistiques palestiniennes qui ont été brutalement tuées par Israël au cours des deux derniers mois :

Heba Zagout

Heba Ghazi Ibrahim Zagout, artiste plasticienne et enseignante de beaux-arts, âgée de 39 ans, et son fils ont été tués le 13 octobre. Dans les jours qui ont précédé sa mort tragique, elle a enregistré une vidéo où elle présentait ses peintures et évoquait avec passion ses œuvres, tout en exprimant son rêve d'organiser une exposition d'art pour partager ses créations.

Son art est souvent centré sur des thèmes tels que les femmes, la patrie, la nature et le lien profond entre les mères et les enfants. Zagout, diplômée des beaux-arts de l'université Al Aqsa de Gaza, a représenté des scènes de la vieille ville de Jérusalem-Est occupée, la vénérable mosquée Al Aqsa et l'église de la Nativité à Bethléem, un site important pour les chrétiens, qui y ont vu le lieu de naissance de Jésus.

Hiba Abu Nada

Hiba Abu Nada, poète et romancière de 32 ans, a été tuée avec son fils lors d'une frappe aérienne israélienne à Khan Yunis le 20 octobre.

Cette écrivaine accomplie avait été reconnue pour ses contributions, notamment pour les recueils de poésie qu'elle avait publiés et pour son roman intitulé "Oxygen is Not for the Dead" (L'oxygène n'est pas pour les morts), qui avait obtenu la deuxième place aux Sharjah Awards for Arab creativity (Prix Sharjah pour la créativité arabe) en 2017.

Son dernier poème a été partagé sur X, anciennement Twitter, quelques jours avant sa mort :

"La nuit de Gaza est sombre en dehors de la lueur des roquettes, silencieuse en dehors du bruit des bombes, terrifiante en dehors du réconfort de la prière, noire en dehors de la lumière des martyrs. Bonne nuit, Gaza".

Omar Abu Shaweesh

Poète, romancier et militant associatif dévoué, Omar Faris Abu Shaweesh a été tué le 7 octobre lors du bombardement du camp de réfugiés de Nuseirat à Gaza.

Reconnu pour son engagement en faveur de la jeunesse, Abu Shaweesh avait cofondé plusieurs associations de jeunes et s'était vu décerner des distinctions tant au niveau local qu'international.

Il a notamment reçu le prix de la "Meilleure chanson nationale de l'année 2007" décerné par le Festival international de la chanson nationale et du patrimoine en Jordanie.

En 2013, le Conseil de la jeunesse arabe pour le développement intégré de la Ligue arabe lui a décerné le prix "Distinguished Arab Youth in the Field of Media, Journalism, and Culture" (Jeunesse arabe distinguée dans le domaine des médias, du journalisme et de la culture).

Les contributions littéraires d'Abu Shaweesh ont été tout aussi importantes, avec plusieurs recueils de poésie et un roman, "Alā qayd al-mawt" (2016), à son nom.

Son héritage s'étend au-delà de ses écrits, reflétant un profond dévouement à l'éducation des jeunes et à la promotion de la richesse culturelle de la Palestine.

Inas al Saqa

Dramaturge, acteur et éducateur de renom spécialisé dans le théâtre pour enfants, Inas al Saqa a été tué lors d'une frappe aérienne israélienne fin octobre, aux côtés de trois de ses enfants, Sara, Leen et Ibrahim.

Abritée dans un immeuble de la ville de Gaza, la famille a été frappée, laissant Farah et Ritta gravement blessées et en soins intensifs.

Figure influente de la scène théâtrale de Gaza, Saqa était l'une des pionnières du théâtre pour enfants et une artiste douée pour les arts visuels.

Saqa a notamment joué dans les films "Sara" et "The Homeland's Sparrow" (2014), qui traitent tous deux de questions sociétales importantes et de la lutte palestinienne. Au-delà de son rôle d'actrice, elle était connue pour ses contributions culturelles, collaborant avec des troupes de théâtre à Gaza.

Son dernier message sur les réseaux sociaux est un testament obsédant : "Parfois, vous regardez en arrière pour avoir un aperçu de votre passé... et vous découvrez que vous êtes sorti vivant d'un massacre..."

Yusuf Dawas

Le 14 octobre, l'écrivain, journaliste et photographe palestinien Yusuf Dawas a perdu la vie lors d'une frappe aérienne israélienne sur sa maison familiale dans le nord de Gaza.

Dawas, qui est également guitariste, a participé activement à l'initiative We Are Not Numbers (Nous ne sommes pas des chiffres), une organisation créée à Gaza après l'attaque israélienne de 2014, qui vise à encourager une nouvelle génération d'écrivains et de penseurs palestiniens à apporter des changements significatifs à la cause palestinienne.

Parlant couramment l'arabe et l'anglais, Dawas a beaucoup écrit et produit des vidéos discutant d'une série de sujets, y compris son aspiration à voyager et à explorer le monde - un rêve partagé par de nombreux jeunes à Gaza, surtout après plus de seize ans de blocus imposé par l'occupation israélienne.

Mohammed Qaryeqa

L'artiste Mohammed Sami Qaryeqa, âgé de 24 ans, a été tué le 18 octobre. Connu pour son approche innovante, il intégrait la technologie à l'art, dépeignant des scènes de la vie quotidienne.

Son dernier message sur les réseaux sociaux montrait une vidéo d'enfants jouant dans le jardin de l'hôpital baptiste de Gaza, juste un jour avant qu'il ne soit victime d'une frappe aérienne israélienne, qui a conduit à un massacre tragique faisant 500 martyrs et des dizaines de blessés.

Même dans ses derniers instants, Qaryeqa s'est efforcé d'atténuer l'anxiété et le stress psychologique des enfants et des patients de l'hôpital grâce à son art, reflétant ainsi son engagement inébranlable à apporter réconfort et consolation face à l'adversité.

Nour al Din Hajjaj

Le poète et écrivain Nour al Din Hajjaj a été tué par une frappe aérienne israélienne sur sa maison à Al Shujaiyya le 2 décembre.

Reconnu pour ses contributions littéraires, il est l'auteur de la pièce de théâtre "The Gray Ones" (2022) et du roman "Wings That Do Not Fly" (2021). Hajjaj participait activement à des initiatives telles que l'association Cordoba et la fondation Days of Theater.

Le dernier message qu'il a adressé au monde extérieur était le suivant : "Je m'appelle Nour al Din Hajj :

"Je m'appelle Nour al Din Hajjaj, je suis un écrivain palestinien, j'ai vingt-sept ans et j'ai beaucoup de rêves.

Je ne suis pas un numéro et je ne consens pas à ce que ma mort soit une nouvelle passagère. Dites aussi que j'aime la vie, le bonheur, la liberté, le rire des enfants, la mer, le café, l'écriture, Fairouz, tout ce qui est joyeux, même si tout cela disparaîtra en un instant.

Un de mes rêves est que mes livres et mes écrits fassent le tour du monde, que ma plume ait des ailes et qu'aucun passeport non tamponné ou refus de visa ne puisse la retenir.

Un autre de mes rêves est d'avoir une petite famille, d'avoir un petit fils qui me ressemble et de lui raconter une histoire au coucher en le berçant dans mes bras".

Les noms cités ne sont qu’une partie du nombre incalculable d'artistes, d'écrivains et de musiciens qui façonnent le paysage artistique résistant de Gaza.

Comme nous l'a rappelé un jour Refaat Alareer, un autre éminent poète palestinien tué, s'il meurt, nous devons vivre pour raconter son histoire :

Si je dois mourir, tu dois vivre pour raconter mon histoire pour vendre mes affaires pour acheter un morceau de tissu et quelques ficelles, (faites-le blanc avec une longue queue) pour qu'un enfant,

Quelque part à Gaza

En regardant le ciel dans les yeux

En attendant son père qui est parti en flammes -

Et qui n'a fait ses adieux à personne

Pas même à sa chair

Pas même à lui-même -

Voit le cerf-volant, mon cerf-volant que tu as fait, voler là-haut,

Et pense un instant qu'un ange est là

Ramenant l'amour.

Si je dois mourir

Qu’elle soit porteuse d'espoir,

Que ce soit une histoire.