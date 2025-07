Drones de type Bayraktar TB2

Une vingtaine de drones, dont des drones de type Bayraktar TB2 de fabrication turque ont été réceptionnés, jeudi, par le Président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des Armées, au Pavillon présidentiel de l’aéroport international Président Modibo Keïta

“ Ces nouveaux appareils drones de type Bayraktar TB2 étaient stationnés dans les services des Forces Armées Maliennes (FAMa) depuis près d'un an ”, a précisé Efe Ceylan, Ambassadeur de la République de Turquie au Mali, avant d'ajouter que “ les autorités de défense et de maintien de l'ordre sont satisfaites de la performance de ces drones, contrôlés par les experts des forces armées maliennes ”.

“Ces appareils ont été fournis au Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international qui constitue une menace pour l'humanité. C'est une responsabilité collective de tous les pays du monde épris de paix et de stabilité de lutter contre le terrorisme dans ses formes”, a expliqué l’ambassadeur turc.

Selon lui, ces drones vont contribuer à la protection de l'effectif des forces armées maliennes, la surveillance des convois militaires, des activités des terroristes, et aussi renforcer les opérations contre les groupes terroristes.

Il a, par ailleurs, assuré que le soutien de la Turquie à la souveraineté et l’intégrité territoriale du Mali ne faiblira pas.

"La Turquie, partenaire fiable et sincère du Mali"

Selon les autorités militaires du Mali, ces drones permettront à l'armée malienne de surveiller le territoire national et de frapper plus efficacement les groupes armés terroristes.

"Ces nouvelles acquisitions participent non seulement à l’amélioration de la force de frappe, mais aussi à l’efficacité de l’outil de renseignement des Forces armées maliennes. Ces acquisitions viennent s’ajouter à celles déjà reçues, notamment des équipements de transport et de combat ", a indiqué le Colonel Sadio Camara ministre de la Défense et des anciens combattants.

Le responsable malien a, en outre, salué et remercié la Turquie et la Fédération de Russie, la République populaire de Chine qu'il a qualifiées de "partenaires fiables et sincères du Mali".

“Je réitère encore cet appel lancé à plusieurs reprises, à nos frères égarés, de rejoindre la République et le Processus de paix inter-malien. Je tiens donc à réaffirmer avec fermeté aux ennemis de la paix, qu’ils ne connaîtront pas le repos dans leurs grottes et leurs forêts ”, a lancé le colonel Sadio Camara aux groupes armés.

Les drones Bayraktar, plus efficaces que Barkhane

De fabrication turque, les drones Bayraktar TB2 permettent de “ surveiller le territoire national, de détecter des cibles suspectes, de les traquer et de les frapper au besoin avec une précision chirurgicale ”, a-t-il souligné.

Les drones turcs sont devenus des outils cruciaux dans les opérations de surveillance, de renseignement, et même d'actions ciblées. Leur polyvalence et leur efficacité ont été démontrées dans divers contextes internationaux, et le Mali souhaite capitaliser sur ces avantages pour sécuriser son territoire.

Cette démarche n’illustre pas seulement la détermination du Mali à assurer sa propre sécurité, mais elle témoigne également du renforcement des liens entre le Mali et la Turquie.

La coopération bilatérale dans le domaine de la défense prend ainsi une nouvelle dimension, ouvrant la voie à des collaborations plus étendues dans le futur.

Le Mali est en proie depuis 2012 au terrorisme et à une grave crise non seulement sécuritaire, mais aussi politique et humanitaire.

Les colonels qui ont pris le pouvoir en 2020 ont opéré une réorientation stratégique, rompu la vieille alliance avec l'ancienne puissance dominante française et se sont tournés militairement et politiquement vers la Turquie et la Russie.

Ils ont exigé le départ de la mission de l'Onu (Minusma), dont le retrait s'est achevé le 31 décembre.

Le Mali avait déjà réceptionné en mars 2023 plusieurs avions de la Russie et des drones de la Turquie.