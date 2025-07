Plusieurs rassemblements ont eu lieu samedi à Paris et dans toute la France, en soutien à la population palestinienne de Gaza. A Paris, "1.500 participants" ont défilé entre la place de la Bastille et la place de la Nation à l'appel de l'association CAPJPO-EuroPalestine, selon la préfecture de police.

"Cessez-le-feu immédiat", a scandé la foule en marchant vers Nation où l'attendait un rassemblement de soutien au peuple palestinien organisé par Urgence Palestine.

Aux Pays-Bas, des centaines de mères de Rotterdam ont organisé une marche de soutien aux enfants palestiniens tués et à leurs mères. Les mamans participant à la "révolution des mères" se sont rassemblées sur la place Schouwburg, puis ont marché du centre-ville jusqu'à l'hôtel de ville.

La plupart des manifestants, essentiellement des femmes, portaient des mannequins de bébés enveloppés dans des linceuls ensanglantés, des biberons et des lanternes.

Les mères portaient des banderoles avec des messages tels que "Ils avaient des noms, ils avaient des rêves" et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Libérez la Palestine" et "Arrêtez de tuer des gens", scandant des slogans à l'encontre d'Israël.

Blocage du pont de Westminster

Birmingham, Bristol, Brighton, Canterbury, Oxford et Hastings…, les manifestants pro-palestiniens au Royaume-Uni ont eux aussi intensifié leurs appels à un cessez-le-feu immédiat et permanent dans l’enclave sous blocus.

Les protestataires ont scandé des slogans anti-israéliens et brandi des drapeaux palestiniens et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "Arrêtez de bombarder Gaza", "Vous devriez avoir honte", "De la rivière à la mer, la Palestine sera libre", "Liberté pour la Palestine", "Mettez fin au génocide" et "Cessez le feu maintenant".

"Alors que l'attaque catastrophique d'Israël se poursuit, nous devons continuer à agir pour exiger un cessez-le-feu immédiat et la fin de la complicité britannique dans le régime d'apartheid d'Israël sur le peuple palestinien", a annoncé la Campagne de solidarité avec la Palestine (Palestine Solidarity Campaign) dans un communiqué.

Des centaines de manifestants pro-palestiniens ont bloqué le pont de Westminster avec un sit-in appelant à un cessez-le-feu.

Des milliers de manifestants se sont rassemblés sur la place Mehringplatz à Berlin, capitale de l’Allemagne, ont adressé des messages de soutien à la Palestine et ont protesté contre les attaques d'Israël sur Gaza.

Les manifestants ont scandé des slogans tels que "Israël est un État terroriste", "Le meurtre d'un enfant est un meurtre", "Scholz, pourquoi es-tu silencieux ?", "Liberté pour la Palestine", "Arrêtez le génocide à Gaza", "L'Allemagne le finance, Israël le bombarde" et "Arrêtez la guerre".

De l’autre côté de l’Atlantique, aux Etats-Unis, plusieurs manifestations ont été organisées à New York et San Francisco et la liste s’allonge…