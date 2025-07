Au moins 10 enfants perdent leurs jambes chaque jour dans la Bande de Gaza, en raison de la guerre que mène Israël contre les Palestiniens depuis le 7 octobre dernier, d'après l’organisation humanitaire Save the children.

Citant l'agence des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l’organisation humanitaire britannique a rapporté dimanche que "1000 enfants à Gaza ont perdu une jambe ou les deux depuis le début du conflit".

La plupart des chirurgies pratiquées sur les enfants ont été réalisées sans anesthésie, souligne encore Save the children qui déplore le manque de personnel médical et d'équipement médical dans la région. "

“ La souffrance des enfants dans ce conflit est inimaginable ”, a déclaré le coordinateur de l'OMS en Palestine, Jason Lee.

Depuis le 7 octobre dernier, 22 835 personnes ont été tuées dans la Bande de Gaza, dont plus de 70% de femmes et d'enfants, et 58 316 blessés. Quelque 7 000 personnes sont également portées disparues, déplore le ministre de la Santé de Gaza.