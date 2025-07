Un haut responsable du Hezbollah a été tué dans une frappe aérienne israélienne dans le sud du Liban, a annoncé le groupe lundi.

Le groupe libanais a déclaré que Wissam Hassan Tawil a été tué dans la ville de Khirbet Selm, sans fournir de détails sur les circonstances qui ont conduit à sa mort.

L'homme "jouait un rôle de premier plan dans la direction des opérations militaires dans le sud", a indiqué un responsable de sécurité libanais à l'AFP.

L'Agence nationale de presse libanaise avait précédemment rapporté que deux personnes avaient été tuées dans une frappe de drone israélien sur une voiture dans la ville de Khirbet Selm.

Le Hezbollah et Israël ont intensifié l’échange de tirs le long de la frontière israélo-libanaise depuis l'attaque transfrontalière menée par le Hamas le 7 octobre. Il s'agit des affrontements les plus meurtriers depuis que les deux parties ont commencé à se livrer une véritable guerre en 2006.

Le raid intervient après la mort du numéro deux du Hamas, Saleh Al-Arrouri, et six autres responsables et cadres du mouvement dans une frappe le 2 janvier.

L’attaque avait visé un bureau de la formation palestinienne dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, qui a annoncé avoir lancé samedi en représailles 62 roquettes sur une base militaire dans le nord d'Israël.