Cette attaque des Houthis, malgré un vote prévu plus tard dans la journée au Conseil de sécurité des Nations Unies pour condamner potentiellement et exiger un arrêt immédiat des attaques par les rebelles, survient alors que ces derniers affirment que leurs assauts visent à mettre fin à la guerre d'Israël contre la bande de Gaza.

Aucun dommage n'a été immédiatement signalé.

Cependant, leurs cibles ont de plus en plus peu de liens avec Israël, mettant en péril l'une des routes commerciales les plus importantes au monde reliant l'Asie et le Moyen-Orient à l'Europe.

Cela accroît le risque d'une frappe de représailles des États-Unis contre le Yémen, ce qui pourrait compromettre un cessez-le-feu précaire dans le pays le plus pauvre du monde arabe.

L'attaque a eu lieu au large des villes portuaires yéménites de Hodeida et de Mokha, selon la société de renseignement privée Ambrey.

Dans l'incident de Hodeida, Ambrey a indiqué que des navires ont signalé avoir vu des missiles et des drones, des navires de guerre alliés des États-Unis exhortant les "navires à avancer à la vitesse maximale".

Au large de Mokha, des navires ont vu des missiles tirés, un drone dans les airs et de petites embarcations les suivant, a déclaré Ambrey tôt mercredi. Les opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni ont également reconnu l'incident au large de Hodeida.

Le Commandement central militaire américain a déclaré que l'attaque lancée par les Houthis comprenait des drones porteurs de bombes, des missiles de croisière anti-navires et un missile balistique anti-navires.

Il a ajouté que 18 drones, deux missiles de croisière et le missile anti-navires ont été abattus par des F-18 du USS Dwight D. Eisenhower, ainsi que par les destroyers américains de classe Arleigh Burke, le USS Gravely, le USS Laboon et le USS Mason, ainsi que le HMS Diamond du Royaume-Uni.

"Il s'agit de la 26e attaque des Houthis contre les voies maritimes commerciales en mer Rouge depuis le 19 novembre", a déclaré le Commandement central. "Aucune blessure ou aucun dommage n'a été signalé."

"Les navires sont invités à naviguer avec prudence et à signaler toute activité suspecte", a ajouté le UKTMO.

Les Houthis détiennent la capitale du Yémen depuis 2014, n'ont pas officiellement reconnu avoir lancé les attaques. Cependant, Al Jazeera a cité un responsable militaire houthi anonyme affirmant que leurs forces avaient "visé un navire lié à Israël en mer Rouge", sans plus de détails.

Les Houthis affirment que leurs attaques visent à mettre fin à l'offensive aérienne et terrestre israélienne visant la bande de Gaza. Cependant, les liens entre les navires ciblés dans les attaques rebelles et Israël sont devenus de plus en plus ténus alors que les attaques se poursuivent.

Les attaques ont visé des navires en mer Rouge, reliant le Moyen-Orient et l'Asie à l'Europe via le canal de Suez, ainsi que le détroit de Bab el-Mandeb.

Ce détroit n'a que 29 kilomètres de large à son point le plus étroit, limitant le trafic à deux voies pour les expéditions entrantes et sortantes, selon l'Administration américaine de l'information sur l'énergie. Près de 10% du pétrole échangé en mer y passe. Environ 1 milliard de dollars de marchandises passent par le détroit chaque année.

Un projet de résolution américain devant le Conseil de sécurité de l'ONU, obtenu tard mardi par l'Associated Press, indique que les attaques des Houthis entravent le commerce mondial "et sapent les droits et libertés de navigation ainsi que la paix et la sécurité régionales". La résolution exigerait la libération immédiate du premier navire attaqué par les Houthis, le Galaxy Leader, un cargo exploité par une entreprise japonaise liée à une entreprise israélienne, saisi en novembre avec son équipage.

Un projet initial de la résolution aurait reconnu "le droit des États membres, conformément au droit international, de prendre des mesures appropriées pour défendre leurs navires marchands et navals".

Le projet final est plus faible, éliminant toute reconnaissance de l'ONU du droit d'un pays à défendre ses navires.

Au lieu de cela, il affirmerait que les droits et libertés de navigation des navires marchands et commerciaux doivent être respectés et prendrait note "du droit des États membres, conformément au droit international, de défendre leurs navires contre des attaques, y compris celles qui sapent les droits et libertés de navigation".

Une coalition dirigée par les États-Unis patrouille en mer Rouge pour tenter de prévenir les attaques.

Des soldats américains ont coulé des navires houthis dans un incident et ont tué 10 rebelles, bien qu'il n'y ait pas encore eu de frappes de représailles malgré les avertissements des États-Unis. Cependant, l'attaque de mardi semble tester la réponse, le cas échéant, de Washington.

Pendant ce temps, un cessez-le-feu séparé et précaire entre les Houthis et une coalition dirigée par l'Arabie saoudite, combattant au nom du gouvernement exilé du Yémen, tient depuis des mois malgré la longue guerre de ce pays.

Cela suscite des inquiétudes qu'un conflit plus étendu en mer, ou une éventuelle frappe de représailles des forces occidentales, pourrait raviver les tensions dans le pays le plus pauvre du monde arabe.

Cela pourrait également attirer l'Iran, qui a jusqu'à présent largement évité de s'impliquer directement dans la guerre plus large entre Israël et le Hamas.