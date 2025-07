Togg, la première marque de voitures électriques produites en Turquie, a dévoilé son tout nouveau modèle de berline T10F au CES 2024, un important salon de l'électronique grand public et des technologies de l'information qui se tient à Las Vegas, aux États-Unis.

Dans une interview avec TRT World mardi, le PDG de Togg, Mehmet Gurcan Karakas, a déclaré que leur deuxième voiture électrique T10F marque "une nouvelle étape" pour l'entreprise.

"Je pense que c'est pour nous tous, en Turquie, un jour passionnant", a estimé M. Karakas qui a confié que de nombreuses personnes leur avaient dit que leur mission était impossible lorsqu'ils se sont lancés il y a cinq ans et demi.

Dans un article intitulé "L'automobile d'un autre monde", le célèbre journal italien Il Messaggero a souligné que la Turquie n'est pas du tout exclue du jeu de la construction automobile et qu'elle est depuis un certain temps un excellent centre de fabrication grâce à son emplacement à la croisée de deux continents.

"La capacité de production sera portée à 200 000 dès que possible pour répondre à la demande d'exportation, et le nombre de Toggs circulant en Europe dépassera le million d'ici 2030" selon l’article qui note que les conducteurs turcs sont enfin fiers de conduire une voiture nationale équipée d'un Togg.

Une voiture entièrement turque

Stellantis, Ford, Hyundai, Renault, Toyota et Volkswagen ne sont que quelques-uns des nombreux acteurs opérant en Anatolie, seuls ou avec des partenaires locaux, lit-on dans cet article. En conséquence, plus de 1,5 million de véhicules ont été produits en Turquie en 2023, ajoute le journal, soit plus de deux fois plus qu'en Italie et plus qu'au Royaume-Uni.

Si la Turquie fait partie des plus grands pays producteurs de voiture, cela n'a manifestement pas suffi au président turc Recep Tayyip Erdogan, qui s'est concentré sur le projet de création d'une entreprise entièrement turque, indique l'article.

"En 2018, il a donc convaincu certains des groupes industriels et financiers les plus importants du pays de donner vie à une coentreprise pour produire des véhicules", rappelle l'article.

En moins de quatre ans, Groupe de coentreprise automobile de Turquie (Togg) a présenté son premier modèle en 2019 , l'impressionnant SUV T10x, indique encore Il Messaggero.