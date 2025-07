L’ancien leader du Parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, a déclaré que "l’Afrique du Sud a parlé au nom de millions de personnes dans le monde qui souhaitent désespérément que ce massacre prenne fin".

Dans un post publié sur son compte sur la plateforme X, le leader travailliste s’indigne de l’attitude des gouvernements britannique et américain à propos de la guerre contre Gaza et s’indigne de “leur silence déplorable, leur lâcheté et leur complicité”.

Les propos de Corbyn interviennent alors que la Cour internationale de justice (CIJ) a entamé jeudi l'audition du plaidoyer de l'Afrique du Sud dans le procès intenté contre Israël pour "génocide" perpétré contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Israël devrait être auditionné vendredi 12 janvier.

Le 29 décembre dernier, l’Afrique du Sud a déposé une plainte de 84 pages, présentant les preuves qu’Israël, la puissance occupante en Palestine, avait violé ses obligations en vertu de la Charte des Nations unies et a été impliqué dans "des actes de génocide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza".

Israël avait accepté de comparaître devant le tribunal, afin de "réfuter" ce qu’il qualifiait d’"accusations ridicules dépourvues de tout fondement factuel ou juridique".

Le tribunal, qui est le principal organe judiciaire des Nations unies, devrait décider ultérieurement de la manière dont se dérouleront ses délibérations dans cette affaire.

Depuis le 7 octobre 2023, l’armée israélienne mène des opérations militaires meurtrières contre Gaza qui ont fait, jusqu'à ce jeudi, "23 469 morts et 59 604 blessés, en majorité des femmes et des enfants et causé "des destructions massives d’infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent", selon des sources officielles palestiniennes et onusiennes.