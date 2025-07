Sa position géographique stratégique en fait un pays de transit clé pour les pipelines de gaz naturel provenant de diverses régions, y compris la Russie, le Caucase, le Moyen-Orient et l'Afrique.

L'augmentation de la capacité de stockage de gaz garantit un approvisionnement plus stable et sécurisé en gaz naturel, réduisant la dépendance aux sources externes et atténuant les risques liés aux interruptions d'approvisionnement.

L'Europe dispose d'environ 100 milliards de mètres cubes (bcm) de capacité de stockage de gaz naturel. L'Allemagne occupe la première place avec une capacité de 24 bcm, et l'Italie la deuxième avec une capacité de 16 bcm.

La Turquie, qui a de nombreuses années d'expérience dans l'utilisation du gaz naturel dans la production d'électricité et le chauffage, vise à occuper la troisième place avec une capacité de stockage de 14,4 bcm, les travaux d'expansion devant être achevés d'ici 2028.

Le pays, qui a réalisé d'importants investissements dans les pipelines, les installations de gaz naturel liquéfié (GNL), les explorations de gaz et de pétrole en mer dans le domaine de l'approvisionnement et de la transformation du gaz naturel au cours des 40 dernières années, a intensifié ses efforts pour augmenter la capacité des installations de stockage de gaz naturel.

Au cœur de cette expansion se trouvent les deux installations phares de la Turquie, à savoir l'installation de stockage souterrain de gaz naturel de Silivri d'une capacité de 4,6 bcm et celle de Tuz Golu d'une capacité de 1,2 bcm. Ces installations constituent des composants importants de l'infrastructure du gaz naturel.

Nouvel objectif pour l'installation de stockage de gaz de Silivri

Le 30 décembre, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Alparslan Bayraktar, a annoncé le plan d'expansion pour Silivri. Bayraktar a déclaré qu'en ce qui concerne l'installation de stockage de gaz naturel de Silivri, son département travaille sur un projet visant à augmenter la capacité à 5,6 bcm, ce qui signifie qu'une capacité supplémentaire de 1 bcm sera ajoutée à l'installation.

"Nous voulons augmenter la capacité de l'installation dans les 2-3 prochaines années", a ajouté le ministre.

Il est prévu d'augmenter la capacité de l'installation de stockage souterrain de gaz naturel de Tuz Golu, qui a une capacité de 5,8 milliards de mètres cubes, à 8,8 milliards de mètres cubes d'ici 2028 avec les travaux d'expansion à réaliser, atteignant ainsi une capacité totale de 14,4 milliards de mètres cubes.

La Turquie a investi dans des installations de stockage de gaz naturel, commençant par l'installation de stockage souterrain de gaz naturel de Silivri en 2007, suivie de l'installation de stockage souterrain de gaz naturel de Tuz Golu en 2017. Ces installations sont cruciales pour garantir un approvisionnement régulier et sécurisé en gaz naturel.

D'autre part, les grandes installations de stockage contribuent également à la préparation de la Turquie face aux urgences ou aux interruptions d'approvisionnement, assurant un approvisionnement continu en gaz pour les besoins nationaux et régionaux.

La Turquie vise à devenir un hub énergétique significatif dans la région. L'augmentation de la capacité de stockage de gaz soutient la stratégie du hub énergétique. Avoir des installations de stockage de gaz substantielles renforce sa capacité à jouer ce rôle et soutient sa capacité à stocker puis à réexporter du gaz, ou à équilibrer l'offre et la demande dans la région.

L'année dernière, la Turquie a signé des accords d'exportation de gaz naturel avec certains pays européens tels que la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. Chacun de ces accords précise des quantités et des durées spécifiques pour les exportations de gaz, soulignant le rôle croissant de la Turquie dans le paysage énergétique européen.

Ces accords renforcent non seulement le rôle de la Turquie dans la sécurité énergétique européenne, mais reflètent également sa position géographique stratégique en tant que pont entre les régions riches en énergie et l'Europe.